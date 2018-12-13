ABD Senatosu Yemen tasarısını onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayacak ve ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği askeri desteğin durdurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

ABD'li senatörler Bernie Sanders, Mike Lee ve Chris Murphy tarafından sunulan yasa tasarısı, Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda 41 "hayır" oyuna karşı 56 "evet" oyuyla kabul edildi.

Oylama sonrasında Genel Kurula hitap eden Senatör Sanders, "ABD artık Yemen'de dünyanın en kötü insani krizine neden olan Suudi Arabistan'ın müdahalesine ortak olmayacak. Bugün Suudi Arabistan'daki despotik rejime, askeri maceralarının bir parçası olmayacağımızı söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kaşıkçı cinayeti büyük rol oynadı"

Öte yandan, New Jersey Senatörü Bob Menendez de söz alarak, karara "evet" oyu vermesinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olduğu" yönündeki inancının büyük rol oynadığını belirtti.

Senatoda kabul edilen tasarının Trump'ın önüne gitmesi için önce Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde çarşamba günü yapılan ve 203'e karşı 206 oyla kabul edilen "tarım yasa tasarısının" içine Meclis Başkanı Paul Ryan tarafından son anda Yemen'le ilgili bir madde eklenmişti.

Söz konusu maddeyle 2018 yılının sonuna kadar Temsilciler Meclisine Yemen'deki savaş bağlamında herhangi bir tasarının getirilmesinin de önü kesilmişti.