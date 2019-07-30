ABD Senatosu Trump'ın vetosunu engelleyemedi

ANKARA (AA) - ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'a silah satışının önünü kesmeyi öngören tasarıya yönelik vetosunu engelleyemedi. Trump'ın ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıya yönelik vetosunu hükümsüz kılmak için Senato'da üç oylama yapıldı. Oylamalarda 45'e 40, 45'e 39 ve 46'ya 41 sonuçları alındı, 15 senatör çekimser kaldı. Bu sonuçlarla ABD yasalarına göre başkanın vetosunun geçersiz kılınması için gereken 3'te 2 salt çoğunluk sağlanamadı. Böylece Senato Trump'ın vetosunu engelleyemedi. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin daha önce gönderdiği, ABD'nin Yemen'deki sivil kayıplar sebebiyle Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı geçen hafta üçüncü kez veto etmişti. Söz konusu tasarıyı "yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan" girişim olarak nitelendiren Trump, veto kararına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Trump, açıklamasında tasarının ABD'nin küresel rekabet yeteneğini zayıflatacağını savunarak ülkesinin Orta Doğu'daki müttefikleriyle kurduğu ilişkilere zarar vereceğini ileri sürmüştü.



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