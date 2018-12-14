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ABD Senatosu Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı sorumlu tuttu

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı, ABD Senatosunda kabul edildi- Tasarıda, Senatonun Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens tarafından emredildiğine inandığı belirtilirken, Riyad yönetimine de "Kaşıkçı cinayetinde dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısında bulunuldu- Tasarıyla birlikte ABD Senatosu Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden resmi olarak sorumlu tutmuş oldu

14 Aralık 2018 Cuma 00:19
ABD Senatosu Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı sorumlu tuttu

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker tarafından sunulan ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı, ABD Senatosunda kabul edildi.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasını öngören tasarı, bugün Senatoya sunulduktan sonra sesli oylamada kabul edildi.

Tasarıda, Senatonun Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens Selman tarafından emredildiğine inandığı belirtilirken, Riyad yönetimine de "Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan insan hakları savunucuları Rawaf ve Samar Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısının da yer aldığı tasarıda, Riyad'ın Çin ve Rusya'dan silah alımının ABD ile ilişkilerini zora soktuğu da belirtildi.

Tasarıda ayrıca, ABD'nin Yemen'deki insani krizin devam etmesinde rolü olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri eylemlerine verdiği desteğin de derhal kesilmesi talep edildi.

Bu tasarıyla ABD Senatosu, Muhammed bin SelmanCemal Kaşıkçı cinayetinden resmi olarak sorumlu tutmuş oldu.

- Yemen tasarısı da geçti

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayan ve ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteğin durdurulmasını öngören yasa tasarısı da Genel Kurulda oylanmış ve 41'e karşı 56 oyla kabul edilmişti.

Her iki tasarının da ABD Başkanı Trump'ın önüne gitmeden önce Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde dün yapılan ve 203'e karşı 206 oyla kabul edilen "tarım yasa tasarısının" içine Meclis Başkanı Paul Ryan tarafından son anda Yemen'le ilgili bir madde eklenmişti.

Söz konusu maddeyle 2018 yılının sonuna kadar Temsilciler Meclisine Yemen'deki savaş bağlamında herhangi bir tasarının getirilmesinin de önü kesilmişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 00:19
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  2. Bob Corker
  3. kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan

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