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ABD seçimlerini kim kazandı? Ara seçim sonucu Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kim önde?

ABD’nin başına geldiği günden beri hep tartışılan Trump için kritik 6 Kasım seçimleri yapıldı. ABD’de en önemli seçimlerin başında gelen ara seçimler gerçekleştiriliyor. Peki ABD’de seçimleri kim kazandı? Senato ve Temsilciler Meclis’inde kim önde? İşte son dakika ABD seçim sonuçları

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:35
ABD seçimlerini kim kazandı? Ara seçim sonucu Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kim önde?

ABD’nin başına geldiği günden beri hep tartışılan Trump için kritik 6 Kasım seçimleri yapıldı. ABD’de en önemli seçimlerin başında gelen ara seçimler gerçekleştiriliyor. Peki ABD’de seçimleri kim kazandı? Senato ve Temsilciler Meclis’inde kim önde? İşte son dakika ABD seçim sonuçları

ABD Başkanı Donald Trump için bir test niteliğinde olan 6 Kasım ara seçim sonuçları tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Senato ve Temsilciler Meclisi’nin yenilendiği ara seçimlerde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ne kadar oy aldı? Senato seçimlerini kim kazandı? Demokratlar kaç sandalye kazandı? İşte ABD ara seçim sonuçlarında son durum.

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Senato Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclis'i Demokratların

ABD’de seçmenler kritik ara seçimler için sandık başında.  Seçimin en yakından izlenen tarafı Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun hangi partide olacağıydı. Seçim öncesi Beyaz Saray'la birlikte hem Senato hem de Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerin elinde bulunuyordu.

ABD basını, bugünkü seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni kaybettiğini duyurdu. Haberlerde, "Santo'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar kazandı" denildi.

Trump ipi göğüsledi

Son duruma göre; Senato'da Cumhuriyetçiler 51, Demokratlar 42 sandalyeye sahip.  Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 169 Demokratlar 179 sandalyenin sahibi.  Bugünkü seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin üyelerinin tamamı, 100 üyeli Senato’nun da 35 üyesi belli olacak.  Ayrıca 36 eyalette seçmenler vali seçimi için de oy kullanacak. Bazı eyaletlerde farklı yasal düzenlemeler de referanduma sunuluyor.

ABD Başkanı Trump'dan seçim teşekkürü

Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Bu gece muhteşem bir başarıydı, herkese teşekkürler" dedi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:35
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