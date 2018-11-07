Rashida Tlaib kimdir? Rashida Tlaib nereli? Rashida Tlaib hangi partiden ABD'de seçimlere girdi

ABD araseçim sonuçlarına göre, Santo'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar kazandı. ABD’deki seçimlerde bir ilk de yaşandı. ABD'de Michigan eyaletinden seçimlere giren Filistin asıllı Rashida Tlaib de Temsilciler Meclisi’ne girmek için yarıştı. Peki Rashida Tlaib kazandı mı? Rashida Tlaib kimdir? Rashida Tlaib nerelidir?

ABD Başkanı Trump için bir güven tazeleme seçimi olarak görülen ara seçimlerde ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Sandıklardaki son duruma göre; Senato'da Cumhuriyetçiler 51, Demokratlar 42 sandalyeye sahip. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 169 Demokratlar 179 sandalyenin sahibi. Bugünkü seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin üyelerinin tamamı, 100 üyeli Senato’nun da 35 üyesi belli olacak. Ayrıca 36 eyalette seçmenler vali seçimi için de oy kullanacak. Bazı eyaletlerde farklı yasal düzenlemeler de referanduma sunuluyor.

İlk Müslüman iki kadın Temsilciler Meclisi’nde

ABD'de Michigan eyaletinden seçimlere giren Filistin asıllı Rashida Tlaib, yarışı kazanarak Demokratlardan Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın oldu. Minnesota eyaletinden seçimlere giren Somali asıllı Ilhan Omar da, yarışı kazanarak Temsilciler Meclisine giren ikinci Müslüman kadın olmayı başardı.

Rashida Tlaib biyografisi

24 Temmuz 1976 (42 yıl yaşında), Detroit, Michigan doğumlu Rashida Tlaib ABD ABD Temsilciler Meclisi Üyesi olarak 2018 ABD ara seçimlerinde meclise girebilmeyi hak kazanan ilk Müslüman kadın ünvanına sahip oldu. Fayez Tlaib ile 1998–2015 yılları arasında evli kalmıştır. Wayne Devlet Üniversitesi, Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School Üniversitelerinde eğitim almıştır. Adam Tlaib, Yousif Tlaib adına iki çocuk sahibidir.