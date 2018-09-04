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ABD seçimler konusunda kaygılı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Zirvesinde konuşan İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, yerel ve Başbakanlık seçimleriyle ilgili birçok ülkenin tehdidine karşı kaygı duyduklarını bildirdi.

04 Eylül 2018 Salı 22:40
ABD seçimler konusunda kaygılı!

 ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, ülkesine yönelik siber tehditlerin devam ettiğini belirterek "Kasım ayında yapılacak ara seçimler ve 2020 yılında yapılacak Başkanlık seçimlerine dair birçok ülkenin tehditlerine karşı ciddi kaygılarım var." dedi. 

Coats, Maryland eyaletinde düzenlenen Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Zirvesinde konuştu.

İnternet üzerinden dışarıdan etki oluşturma çabasının artarak devam ettiğini aktaran Coats, "Kasım ayında yapılacak ara seçimler ve 2020 yılında yapılacak Başkanlık seçimlerine dair birçok ülkenin tehditlerine karşı ciddi kaygılarım var." açıklamasında bulundu.

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın 2016 yılında yapılan Başkanlık seçimini kazanmasının ardından gündeme gelen "seçimlere dışarıdan müdahale" tartışmaları, güncelliğini her zaman koruyor.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:40
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