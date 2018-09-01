0553 313 94 23

'ABD saygılı olurlarsa diyaloğa hazırız'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Moskova, Amerika tarafı karşılıklı saygı çerçevesinde konuşmaya hazır olduğunda diyaloğa başlayacak" dedi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:40
'ABD saygılı olurlarsa diyaloğa hazırız'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Amerika ile karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Lavrov, "Her zaman şunun altını çiziyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı yaptırımları zarar verici ve o ülkeyle olan ilişkileri de çıkmaza sokuyor" dedi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 15:40
  1. abd
  2. lavrov
  3. diyalog

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li belediyeye icra şoku! Makam aracı haczedilerek satışa çıkarıldı
    1. CHP'li belediyeye icra şoku! Makam..
    2. Ali Koç transfer konusunda..
    3. Bursa'da otoyolda can pazarı! 14 kişi..
    4. AK Parti Milletvekili Mustafa Köse'ye..
    5. İP ve Kavuncu'ların sır dolu ilişkileri!
    6. Rum casusu Mehmet, her şeyi itiraf..
    7. Polisten kendisine karşı gelen HDP'li..
    8. Makamında fenalaşan jandarma..
    9. Şanlıurfa'da balkondan düşen 3..
    10. Fuat Oktay, Mali Cumhurbaşkanı Keita..
    11. Şehit cenazesine damga vuran kare!
    12. Kapıkule'de gurbetçi mesaisi! Kuyruk..
    13. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten..
    14. 'ABD saygılı olurlarsa diyaloğa hazırız'
    15. Türkiye'de takım bulamayan Semih..
    16. Halkbank'tan kamuoyuna resmi duyuru!
    17. Özhaseki: Bütün şehirlerimizle ilgili..
    18. Çiftçilerin korkulu rüyası oldular!..
    19. Bakan Kurum canlı yayında açıkladı:..
    20. Fuat Oktay'dan sürpriz görüşme
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var