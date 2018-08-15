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ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney, Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan diplomatik sorunların askeri ilişkileri etkilemediğini bildirdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:16
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması!

Gedney, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın  toplantısında, kendisine yöneltilen sorular üzerine Türkiye ve ABD ilişkilerine  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye ve ABD arasında devam eden diplomatik sorunlar askeri olarak  Türkiye ile ilişkinizi etkiledi mi? İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda bir  değişiklik gözlemliyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Gedney, "Hayır,  Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz." yanıtını  verdi.

Türkiye'nin koalisyon içerisinde önemli bir role sahip olduğuna işaret  eden Gedney, "Onlar (Türkiye) askeri koalisyona, askeri birlikle destek veren bir  ülke ve kıymetli bir NATOmüttefiki ve aynı zamanda önemli bir bölgesel müttefik.  Stratejik seviyede yaşananlar var, fakat profesyonel ilişkimizde operasyonel ve  taktiksel anlamda bir değişiklik görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:16
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