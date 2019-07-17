ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin F-35 programının olan katılımının askıya alındığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin F-35 programının olan katılımının askıya alındığını duyurdu.
17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:16
ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin F-35 programının olan katılımının askıya alındığını duyurdu.
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