ABD Savunma Bakanı'nın İran alerjisi

Geçtiğimiz hafta ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile görüşmesi çok konuşulmuştu. İki ülke arasında askeri ilişkilerin de hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirten taraflardan Lieberman, İran'ın Suriye'de İsrail'e karşı gerginliği tırmandırması durumunda "Onlar (İran) Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'ı vururuz. Umarım onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir çatışma başlatmazlar." demişti.

Mattis ise İsrail ile İran arasında bir çatışma çıkacağını öngörerek bu çatışmanın ne zaman ve nerede olacağını bilmediğini ama nasıl başlayacağını bildiğini iddia etti. Bunun nedenini ise İran’ın bölgede Hizbullah ile bağlarından kaynaklandığını ifade etti.

İSRAİL İLE İRAN ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKACAK

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, İsrail ile İran arasında çatışma çıkacağını bunun nasıl başlayacağını bilmediğini, ancak iki rakip arasında bir tırmanmanın İran'ın bölgedeki Hizbullah ile olan bağlarından kaynaklandığını söyledi.

Savunma Bakanı Mattis kariyeri boyunca İran’ı hedef alan konuşmalar yaptı. 'Kuduz Köpek' lakaplı James Mattis , 2013 yılında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndaki (CENTCOM) görevini tamamladıktan sonra emekli olmuştu.

Mattis, o dönemlerde ABD Başkanı Barack Obama'nın Orta Doğu politikalarını kamuoyu önünde açık bir dille eleştiriyor, en ciddi eleştirileri ise İran konusunda yapıyordu.

2012 yılında Mattis, ABD'nin karşı karşıya olduğu üç büyük tehdit için “İran, İran, İran” demişti.

NEREDE KARMAŞA VARSA ORADA İRAN'I GÖRÜRSÜNÜZ

Mattis, İran'ı "Orta Doğu'da istikrarın önündeki en kalıcı tehdit ve terörizmin en büyük sponsoru" olarak tanımlıyor. İran’ın Yemen, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgede istikrarsızlığa yol açtığını belirten Mattis, “Nerede karmaşa varsa orada İran’ın elini görürsünüz” diye konuşuyor.

Mattis, DAEŞ'in yükselişini de İran ile ilişkilendirerek, “Ortadoğu'da DAEŞ tarafından saldırıya uğramamış tek ülke neresidir? Bu İran’dır" diyor.

İran’la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili İran’ın hile yaptığını ve anlaşmanın kesinlikle değiştirilmesi gerektiğini savunan Mattis, İran'ın gelecek Irak seçimlerine de müdahale ettiğini söylüyor.

ABD’de Dışişleri Bakanlığı koltuğunda Tillerson’un yerine gelen Pompeo’nun da İran’a sert çizgilerle yaklaştığı göz önünde bulunulursa yeni dönemde Mattis’in Pompeo ile olan ilişkisinin de paralel ilerleyeceği düşünülüyor.

Türkiye Haber Merkezi