ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'den S-400 açıklaması ABD Savunma Bakanı Vekili Esper:- "F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi. Bugün Türk mevkidaşım Bakan Akar ile görüşeceğim"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değinerek, F-35 savaş uçaklarında pozisyonlarının değişmediğini ve gün içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini belirtti. Özbekistan Savunma Bakanı Bakhodir Kurbanov ile Pentagon'da bir araya gelen Savunma Bakanı Vekili Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değerlendirdi.

Esper, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başladığından haberleri olduğunu belirterek, "F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi. Bugün öğleden sonra (ABD saati ile) Türk mevkidaşım Bakan Akar ile görüşeceğim. Bu görüşmeden sonra daha detaylı bilgi verebilirim." ifadelerini kullandı.



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