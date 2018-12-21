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ABD Savunma Bakanı Mattis emekli olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını açıkladı.

21 Aralık 2018 Cuma 01:30
ABD Savunma Bakanı Mattis emekli olacak

ABD Başkanı Donald Trump,Savunma Bakanı James Mattis'le ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Trump açıklamasında, "General Mattis, geçen 2 yıl boyunca yönetimimde Savunma Bakanı olarak hizmet ettikten sonra şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacaktır. Onun döneminde özellikle yeni savaş ekipmanları alınması bağlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı" ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelerin askeri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda Mattis'in kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Trump, "Yeni Savunma Bakanı kısa süre içinde ilan edilecek. Yaptığı hizmetler için Jim'e çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Mattis'ten "ayrılık" mektubu

Öte yandan görevinden ayrılmasıyla ilgili bir mektup yayımlayan Bakan Mattis, kendisine bu fırsatı verdiği için Trump'a teşekkür etti ve yaptığı görevden dolayı onur duyduğunu belirtti.

ABD'nin asıl gücünün müttefikleriyle olan ilişkisi ve ortaklıklara dayalı yapısından kaynaklandığını ifade eden Mattis, "ABD'nin, müttefiklerine saygı göstermeden kendi çıkarlarını koruyamayacağını" kaydetti.

Çin ve Rusya'yı örnek veren Mattis, bu ülkelerle ABD arasındaki tansiyonun arttığına dikkat çekerek, "Bu ülkelere karşı kendi yaklaşımımızda kararlı ve kesin olmalıyız. Tam da bu sebeple Amerikan gücünün tüm unsurlarını ortak savunma için kullanmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

"Görevimden ayrılmam doğru olacak"

ABD'nin uluslararası arenadaki pozisyonuna ilişkin görüşlerinin Trump'la farklılaştığını ima eden Mattis, görevden ayrılmasını Trump'a atıf yaparak şu cümleyle değerlendirdi:

"Sizin bu konularda kendi düşüncelerinize daha yakın bir Savunma Bakanı ile çalışma hakkınız olması dolayısıyla benim görevden ayrılmamın doğru olacağına inanıyorum."

28 Şubat 2019'da görev süresinin sona ereceğini belirten Mattis, yeni bakan belirlenene kadar geçiş sürecinde elinden gelen tüm kolaylığı göstereceğini de sözlerine ekledi.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Mattis'in bu durumdan rahatsız olduğu, hatta istifa etmeye hazırlandığı iddia ediliyordu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 01:30
  1. ABD
  2. James Mattis

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