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ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin kaygılarına yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 21:24
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin kaygılarına yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı.
Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 21:24
  1. ABD Savunma Bakanı Mattis
  2. türkiye

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