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ABD Savunma Bakanı Afganistan'a gitti

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret yaptı.

07 Eylül 2018 Cuma 14:48
ABD Savunma Bakanı Afganistan'a gitti

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Mattis ve beraberindeki heyeti Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti. 

Gani, yaptığı konuşmada, ABD'ye, Afganistan'a sağladığı yardımlar ve özellikle terörle mücadele konusunda verdiği destek için teşekkür etti.

Gani, halkın ülkede barış ve istikrarın sağlanması isteğine ABD'nin destek verdiğini, Afgan güvenlik güçlerine sağladığı desteğin de önemli olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mattis de Afganistan'da huzurun sağlanması için Afgan ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda Afganistan'a yardımlarını sürdüreceğini dile getiren Mattis, hükümetin barış projesini de desteklediklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:48
  1. ABD Savunma Bakanı James Mattis
  2. Afganistan
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