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ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Akar'a mektup

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdi- Shanahan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklentisini dile getirdi, görüşmelere devam edilmesinin önemini ifade etti

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:52
ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan Akar'a mektup

ANKARA (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar'a bir mektup gönderdi.

Shanahan, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklentisini dile getirdi, görüşmelere devam edilmesinin önemini ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 00:52
  1. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan
  2. ABD Savunma Bakanlığı
  3. mektup
  4. MilliSavunma Bakanlığı
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