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ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'a Boeing soruşturması

ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik Dairesi Sözcüsü Dwrena Allen: - "Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik Dairesi son zamanlarda Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın eski işvereni Boeing'e yönelik taraflı adımlar attığı ve etik kurallarını ihlal ederek (Boeing'in) rakiplerini yerdiği iddialarına yönelik şikayetleri soruşturma kararı aldı"- "Bu soruşturmayı başlattığımızı kendisine ilettik"

20 Mart 2019 Çarşamba 22:43
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'a Boeing soruşturması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın eski işvereni Boeing şirketine yönelik taraflı davranıp davranmadığını soruşturacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başmüfettişlik Dairesi Sözcüsü Dwrena Allen, "Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik Dairesi son zamanlarda Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın eski işvereni Boeing'e yönelik taraflı adımlar attığı ve etik kurallarını ihlal ederek (Boeing'in) rakiplerini yerdiği iddialarına yönelik şikayetleri soruşturma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Shanahan'ın geçen hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde bu yönde bir soruşturmaya açık olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Allen, "Bu soruşturmayı başlattığımızı kendisine ilettik." dedi.

Geçen haftalarda Washington merkezli "Sorumluluk ve Etik Yurttaşları" adlı bir izleme örgütü ocak ayında medyaya yansıyan ve Shanahan'ı Pentagon toplantılarında Lockheed Martin şirketini yererek Boeing'i örnek göstermekle suçlayan iddiaların soruşturulması talebinde bulunmuştu.

Amerikan medyasına konuşan ve ismini vermek istemeyen bir Pentagon yetkilisi de Shanahan'ın toplantıda F-35 programının batık olduğunu söylediğini ve Lockheed Martin yöneticilerini programı doğru dürüst yönetememekle suçladığını iddia etmişti.

Ayrıca, geçen aylarda Shanahan'ın Boeing'in F-15 savaş uçaklarının modernize edilmiş versiyonları olan F-15X savaş uçaklarını alması konusunda ABD Hava Kuvvetlerine baskı yaptığı iddia edildi.

Pentagon'un, 2020 savunma bütçesinde bu yıl almayı planladığı F-35 uçaklarının sayısını azaltırken, alınacak olan F-35X uçaklarının sayısını artırması da Shanahan hakkında tartışmaları alevlendirdi.

Shanahan 2017'de ABD Savunma Bakan Yardımcılığına atanmasından önce 31 yıl Boeing'in sivil havacılık teknolojilerinde çalışmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:43
  1. ABD
  2. Boeing
  3. Lockheed Martin
  4. Shanahan

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