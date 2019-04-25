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ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, "Boeing soruşturması"nda aklandı

Pentagon Başmüfettişliği, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, eski işvereni Boeing'e yönelik taraflı adımlar attığı ve etik kuralları ihlal ederek şirketin rakiplerini yerdiği iddialarına ilişkin şikayetler üzerine başlattığı soruşturmayı sonuçlandırdı - Başmüfettişlik raporundan: - "Herhangi bir iddianın doğruluğunu tespit edemedik ve Bakan Vekili Shanahan'ın Boeing ve rakiplerine ilişkin anlaşma ve etik yükümlülüklere uygun hareket ettiğini tespit ettik"

25 Nisan 2019 Perşembe 18:57
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, "Boeing soruşturması"nda aklandı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğince, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, eski işvereni Boeing şirketine taraflı davrandığı iddiasına ilişkin soruşturmada aklandığı bildirildi.

Pentagon Başmüfettişlik Dairesi, Shanahan'ın eski işvereni Boeing'e yönelik taraflı adımlar attığı ve etik kuralları ihlal ederek şirketin rakiplerini yerdiği iddiasına ilişkin şikayetler üzerine başlattığı soruşturmayı sonuçlandırdı.

Shanahan'ın yanı sıra 33 yetkilinin ifadesinin alındığı belirtilen soruşturma raporunda, "Herhangi bir iddianın doğruluğunu tespit edemedik ve Bakan Vekili Shanahan'ın Boeing ve rakiplerine ilişkin anlaşma ve etik yükümlülüklere uygun hareket ettiğini tespit ettik." ifadesine yer verildi.

Soruşturmanın lehine sonuçlanmasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın, Shanahan'ı asaleten Savunma Bakanlığına atayabileceği belirtiliyor.

Washington merkezli "Sorumluluk ve Etik Yurttaşları" adlı izleme örgütü, ocakta medyaya yansıyan ve Shanahan'ı Pentagon toplantılarında Lockheed Martin şirketini yererek Boeing'i örnek göstermekle suçlayan iddiaların soruşturulması talebinde bulunmuştu.

Amerikan medyasına konuşan ve ismini vermek istemeyen Pentagon yetkilisi de Shanahan'ın toplantıda F-35 programının batık olduğunu söylediğini ve Lockheed Martin yöneticilerini programı doğru dürüst yönetememekle suçladığını iddia etmişti.

Ayrıca, geçen aylarda Shanahan'ın, Boeing'in F-15 savaş uçaklarının modernize edilmiş versiyonları F-15X savaş uçaklarını alması konusunda ABD Hava Kuvvetlerine baskı yaptığı öne sürülmüştü.

Pentagon'un, 2020 savunma bütçesinde bu yıl almayı planladığı F-35 uçaklarının sayısını azaltırken alınacak F-15X uçaklarının sayısını artırması, Shanahan hakkındaki tartışmaları alevlendirmişti.

Shanahan, 2017'de ABD Savunma Bakan Yardımcılığı'na atanmasından önce 31 yıl Boeing'in sivil havacılık teknolojilerinde çalışmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 18:57
  1. ABD
  2. ABD Savunma Bakanlığı
  3. Shanahan

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