0553 313 94 23

ABD savaşı çağırıyor! Rusya'ya karşı kritik karar

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıran ve "Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi" ile Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Yaptırım Koordinatörlüğü" kurmayı öngören bir yasa tasarısı hazırlığında olduğu bildirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:10
ABD savaşı çağırıyor! Rusya'ya karşı kritik karar

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez'in üzerinde çalıştığı tasarı ilerleyen günlerde oylamaya sunulacak.

Senatörlerin ofislerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, söz konusu tasarıyla Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların uygulanmasında Kongrenin aktif rol almasının sağlanması ve Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar getirilmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Vladimir Putin'in Amerikan gücü, etkisi ile iç ve dış güvenlik menfaatlerine meydan okuma niyetini açık ettiği gibi ABD olarak ulusumuzu savunacağımızı oldukça açık bir şekilde göstermeliyiz ve Rusya'nın geleceği için stratejik bir gereklilik olarak gördüğü Batı demokrasisini yıpratma çabalarına karşı koymada tereddüt etmemeliyiz." ifadesine yer verildi.

Senatörlerin açıklamasında, tasarıda Rusya'nın enerji ve finans sektörünün yanı sıra Rus kamu borçlarına, oligarşisine ve siber faaliyetlerine yönelik ek yaptırımların bulunacağı kaydedildi.

"ULUSAL RUSYA TEHDİDİNE KARŞI KOYMA MERKEZİ"

Tasarıda, Rusya'nın ABD'de dezenformasyon yapmasına karşı konulması konusunda tedbirlerin yer alacağı bildirilen açıklamada, "Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi" ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Yaptırım Koordinatörlüğü" kurulmasının teklif edileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin NATO'dan çekilmesi için yönetimin Senatodan onay alması koşulunun tasarıda olacağının ifade edilmesi dikkati çekti.

Ayrıca açıklamada, yönetime Rusya'ya karşı Avrupa'daki demokratik kurumlara yardım etme yetkisi verileceği de vurgulandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:10
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi
  4. kritik karar
  5. Savaş Ay
  6. Soğuk Savaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    1. CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin..
    2. Yunan basını itiraf etti! Türkiye'nin..
    3. Aptala yatma Okur, gerçekleri anlat!
    4. Galatasaray transferi bitirdi! İşlem..
    5. Berna Laçin'e bir şok daha!
    6. Milli Eğitim Bakanlığı bakan..
    7. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    8. Doğalgaz ithalatı mayısta yüzde 19 düştü
    9. Meteorolojiden İstanbul için uyarı:..
    10. Adnan Oktar'ı cezaevinde ilk ziyaret..
    11. Erbil'deki şok görüşme Oktar'ın..
    12. Comolli direktif verdi! Fenerbahçe'de..
    13. Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi!
    14. 2018’in ilk yarısında BİM liderliğe..
    15. Ordu’da 400 çocuğa ‘kodlama’ eğitimi
    16. İstanbul'da dev operasyon: 172 kilo..
    17. Balıkesir'de FETÖ operasyonu! Açığa..
    18. Hem FETÖ'cü hem sapık çıktı!
    19. Yeni abone kazanımında son 10 yılın..
    20. Antalya tatili ödüllü kangal 'Alemdar'..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi