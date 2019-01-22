0553 313 94 23

ABD savaş gemisi "USS Donald Cook" Gürcistan'da

"USS Donald Cook", Gürcistan Sahil Güvenliği ile düzenlenecek ortak tatbikat için Batum limanına demirledi- Gürcistan Savunma Bakanlığı:- "ABD savaş gemisinin gelmesinin amacı, Karadeniz'in ve tüm bölgenin istikrarını sağlamlaştırmaktır"

22 Ocak 2019 Salı 21:01
ABD savaş gemisi "USS Donald Cook" Gürcistan'da

BATUM (AA) - ABD savaş gemisi "USS Donald Cook", Gürcistan Sahil Güvenliği ile düzenleyeceği ortak tatbikat çerçevesinde Batum limanına demirledi.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Levan İzoria'nın ülkeye ikinci kez gelen ve Batum'a demir atan ABD savaş gemisini ziyaret ettiği bildirildi.

Gemi Komutanı Matthew Powell'ın, İzoria ve beraberindeki heyet için gemide bir tören düzenlediği belirtilen açıklamada, İzoria'nın gemide incelemelerde bulunduğu ve mürettebatla sohbet ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "ABD savaş gemisinin gelmesinin amacı, Karadeniz'in ve tüm bölgenin istikrarını sağlamlaştırmaktır." ifadesine yer verildi.

Batum'da 25 Ocak tarihine kadar kalacak olan "USS Donald Cook" Gürcistan Sahil Güvenliği personeli ile ortak tatbikat düzenleyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 21:01
  1. ABD Savaş Gemisi Batum'da
  2. Levan İzoria gemiyi ziyaret etti
  3. USS Donald Cook

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
    1. Sosyal medyadan terör propagandasına 3..
    2. "Onurumuzdur anlayışıyla sandıklara..
    3. Tottenham'da Dele Alli sakatlandı
    4. Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
    5. WhatsApp'ta erişim sorunu! WhatsApp..
    6. Engin Bekdemir Gençlerbirliği'nde
    7. Yeni Malatyaspor'da transfer
    8. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    9. Yerel seçimler öncesi en kapsamlı..
    10. Diriliş Ertuğrul'da şok ölüm!
    11. Bursa'da su fiyatlarında üçüncü kez..
    12. Maçın ardından
    13. Pompeo'dan DEAŞ açıklaması
    14. Kahramanmaraş'ta motosikletin çarptığı..
    15. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile..
    16. GÜNCELLEME - FETÖ'nün asker..
    17. ABD savaş gemisi "USS Donald Cook"..
    18. "Malezya, Çinli firmayla ortak demir..
    19. Tüm Yerel Sen İzmir 1 Nolu Şube..
    20. 3 bin kişi ile AK Parti'den istifa etti
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe