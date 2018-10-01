Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş gemisi Çin sularında

Washington ile Pekin arasında süren vergi krizi, iki ülke arasındaki gerilimi artırıyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yapmasının ardından ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalara yaklaştı.

Amerikalı üst düzey bir yetkili, Decatur destroyerının, Güney Çin Denizi'nde bulunan Spratly Adası'nın Gaven ve Johnson resiflerinin 12 mil kadar içine yaklaştığını söyledi.

ABD'den gövde gösterisi

ABD'ye ait bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağı, Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yapmış, Pentagon ise uçuşun önceden planlandığını açıklamıştı.

ABD'nin yaptığı bu gösteri üzerine Çin Savunma Bakanlığı, Çin'in "Hava Tanımlama Sahası" olarak ilan ettiği tartışmalı sularda ABD'nin B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarını uçurmasını "provokatif" olarak niteleyerek eleştirmişti.