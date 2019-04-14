ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 71 borda numaralı ’USS Ross’ adlı güdümlü füze destroyeri Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yolaldı.

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 71 borda numaralı ’USS Ross’ adlı güdümlü füze destroyeri Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yolaldı.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapanABD Donanması’na ait 154 metre uzunluğundaki’USS Ross’ adlı savaş gemisi, saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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