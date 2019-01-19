ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden gelerek saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı askeri gemi, 12.50'de Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki savaş gemisi, saat 13.10'da geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.



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