ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti

TAIPEI (AA) - Tayvan, ABD'ye ait bir savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini ve geçmekte serbest olduğunu bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'ye ait güdümlü roket kruvazörü USS Antietam'ın, dün ve bugün Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ABD gemilerinin, Tayvan Boğazı'ndan geçme serbestisi bulunduğu ve sefer sırasında olağanüstü bir durum yaşanmadığı ifade edildi.

ABD Donanması 7. Filo Sözcüsü Komutan Clay Doss, Antietam'ın seferinin uluslararası hukuka uygun olduğunu ve ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik ilkesine bağlılığını gösterdiğini söyledi.

- Çin'den tepki

Çin'den yapılan açıklamada, Amerikan savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin yakından takip edildiği ve endişelerin ABD'ye iletildiği kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, olağan basın toplantısında, Tayvan meselesinin Washington ile Pekin arasındaki en hassas meselelerden biri olduğunu dile getirdi.

Chungying, ABD'nin Tayvan'la ilgili konuları dikkatle ele almadığını söyledi.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisince "Yeni Dönemde Ulusal Savunma" başlığıyla dün yayımlanan "Beyaz Kitap" raporunda, Tayvan'da iktidarda bulunan Demokratik İlerleyiş Partisinin (DPP) "Tayvan'ın bağımsızlığı konusunda ayrılıkçı" tutumunu inatla sürdürdüğü, Ada'daki bağımsızlık yanlılarının ve bunların etkinliklerinin Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarına en büyük tehdit olduğu savunulmuştu.

Raporda, "Çin, herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde, herhangi bir kişi, örgüt, siyasi partinin, Çin topraklarından bir parçasını koparmasına izin vermeyecek. Eğer biri Tayvan'ı Çin'den ayırmak isterse, Çin ordusu bütün bedeli ödemekte tereddüt etmeyecek ve ulusal birliği koruyacak." değerlendirmesine yer verilmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.



Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.



Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.



ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, Tayvan'a her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.



