Çin'den ABD'ye sert eleştiri: Samimiyet göstermeli

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD yönetiminin ikili ticaret görüşmelerinde samimiyet göstermesini istediklerini açıkladı.

"ABD SAMİMİYET GÖSTERMELİ"

Çin Ticaret Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ABD’nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifesinin, her iki taraftan tüketiciler ve şirketlere zarar vermekle kalmayıp, küresel değer zincirini de tehlikeye atacağı belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Gao Feng bugün düzenlenen basın toplantısında, ‘‘ABD, ikili ticaret görüşmelerinde samimiyet göstermeli ve korumacı tavırlarını düzeltmek için ikna edici adımlar atmalı" diye konuştu.

Çin’in şu an ABD’nin Çin menşeli makine, tekstil, kimya ve tarım ürünlerine dönük yeni tarifesinin olası etkilerini değerlendirmekle meşgul olduğuna işaret eden sözcü, ‘‘(Tarifeden) etkilenmesi muhtemel şirketlerin yaklaşık yüzde 50’si yabancı yatırımlı şirketler’’ dedi.

ÇİN KARŞI TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA BIRAKILACAK

Çinli sözcü, Çin’in kendi meşru çıkarlarını ve serbest ticaret düzenini korumak için karşı tedbirler almak zorunda bırakıldığını söyledi.

ABD, 24 Eylül itibarı ile Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıklamıştı. Washington’un kararına Pekin yönetimi de misillemeyle karşılık vermiş, ABD’den ithal edilen 60 milyar dolar değerindeki ürüne ek gümrük vergisi getireceklerini ilan etmişti.

Diğer yandan, sözcü basın toplantısında, Çin’in para birimi RMB’nin değerini düşüreceği iddialarını da yanıtladı. Sözcü Gao Feng, ‘‘Çin, RMB’yi devalüe ederek ihracatı canlandırma yoluna gitmeyecek, zira bu yarardan çok zarar getirir. Çin, gelecekte de kur oranının piyasalaşmasına dönük reformları derinleştirecek, kuru makul ve dengeli bir seviyede tutacak’’ ifadelerini kullandı.