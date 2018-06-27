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ABD S-400 için harekete geçti: Hindistan'ı...

Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri konusunda baskı yapmaya devam eden ABD yönetiminin, Hindistan'ı da S-400 almaktan vazgeçirmeye çalıştığı belirtildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 23:13
ABD S-400 için harekete geçti: Hindistan'ı...

The Economic Times'ın haberine göre Washington, Yeni Delhi'den S-400 yerine THAAD sistemini almasını istiyor.
Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ve Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman'ın 6 Temmuz'da yapacağı Washington ziyaretinde ABD'li yetkililerle füze savunma sistemleri konusunu istişare edeceğini yazan The Economic Times, ABD'de Hindistan'a THAAD sistemlerini sunmakta geç kalındığı görüşünün hakim olduğunu aktardı.

Washington yönetimi, Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı S-400 anlaşmadan vazgeçmesi için uzun süredir girişimlerde bulunuyor.
Son olarak dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'dan S-400 alması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD'den, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Predator tipi insansız hava araçlarının satışını durdurabileceği açıklaması gelmişti.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 23:13
  1. S-400
  2. Hindistan
  3. ABD

YORUM YAZ

  • metinmetin4 sa önce
    suriyede israilin kullandigi bir f-35 vurulmustu ama düsmemisti, iki gün sonra israil, ucaklarinin bir kus sürüsüne carptigini iddia etmisti...simdi bunun ayrintilarini ve ispatini gösteren ve anlatan videolar var internette...... diyecegim rusyanin o saattigi füzeler eski s´S-200 ler ile vurdu ucagi, s-200 bile bu kadat etkiliyse, s-400, kovboylarin atlariyla rahat rahat dolasamayacagi anlamina geldigi icin, Türkiyeye saldirmak isterlerse, büyük engel olacagi icin, rahat degiller.
Bugünkü Akit

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