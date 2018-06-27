ABD S-400 için harekete geçti: Hindistan'ı...

The Economic Times'ın haberine göre Washington, Yeni Delhi'den S-400 yerine THAAD sistemini almasını istiyor.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ve Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman'ın 6 Temmuz'da yapacağı Washington ziyaretinde ABD'li yetkililerle füze savunma sistemleri konusunu istişare edeceğini yazan The Economic Times, ABD'de Hindistan'a THAAD sistemlerini sunmakta geç kalındığı görüşünün hakim olduğunu aktardı.

Washington yönetimi, Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı S-400 anlaşmadan vazgeçmesi için uzun süredir girişimlerde bulunuyor.

Son olarak dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'dan S-400 alması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD'den, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Predator tipi insansız hava araçlarının satışını durdurabileceği açıklaması gelmişti.