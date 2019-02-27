Washington Post yazdı: ABD Rusya'ya siber saldırı düzenledi
ABD'li The Washington Post gazetesi, ABD Siber Komutanlığı’nın geçen yıl Rusya'nın İnternet Araştırmaları Ajansı'na siber saldırı düzenlediğini açıkladı.27 Şubat 2019 Çarşamba 01:27
The Washington Post gazetesi, ABD Siber Komutanlığı’nın geçen yıl Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan İnternet Araştırmaları Ajansı’na karşı ‘taarruz’ operasyonu düzenlediğini belirtti.
Haberde, siber saldırının ABD Kongresi'ne ara seçimler sırasında gerçekleştirildiği iddia ediliyor.
"Bağlantıyı kesti"
Gazeteye konuşan bir kaynak, "ABD Siber Komutanlığı, İnternet Araştırmaları Ajansı'nın internet bağlantısını kesti" dedi.
Bunun, Siber Komutanlığı'nın Rusya'ya yönelik ilk operasyon olduğu kaydedilen haberde, siber saldırının, "Rusların, seçim sonuçlarına gölge düşürecek dezenformasyon kampanyasını başlatmasını önleme" amacını taşıdığı ifade edildi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, operasyonu başarılı olarak değerlendirdiği bildirildi.
Haberde, ara seçimler sırasında ABD'nin siber güvenliğinin Siber Komutanlığı dışında, İç Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından da sağlandığı belirtildi.
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