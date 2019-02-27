Washington Post yazdı: ABD Rusya'ya siber saldırı düzenledi ABD'li The Washington Post gazetesi, ABD Siber Komutanlığı’nın geçen yıl Rusya'nın İnternet Araştırmaları Ajansı'na siber saldırı düzenlediğini açıkladı.

The Washington Post gazetesi, ABD Siber Komutanlığı’nın geçen yıl Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan İnternet Araştırmaları Ajansı’na karşı ‘taarruz’ operasyonu düzenlediğini belirtti. Haberde, siber saldırının ABD Kongresi'ne ara seçimler sırasında gerçekleştirildiği iddia ediliyor. "Bağlantıyı kesti" Gazeteye konuşan bir kaynak, "ABD Siber Komutanlığı, İnternet Araştırmaları Ajansı'nın internet bağlantısını kesti" dedi. Bunun, Siber Komutanlığı'nın Rusya'ya yönelik ilk operasyon olduğu kaydedilen haberde, siber saldırının, "Rusların, seçim sonuçlarına gölge düşürecek dezenformasyon kampanyasını başlatmasını önleme" amacını taşıdığı ifade edildi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, operasyonu başarılı olarak değerlendirdiği bildirildi. Haberde, ara seçimler sırasında ABD'nin siber güvenliğinin Siber Komutanlığı dışında, İç Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından da sağlandığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.