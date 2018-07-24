0553 313 94 23

ABD, Rusya'ya karşı özel tim kurdu

ABD Siber Güvenlik Komutanlığı'nın bünyesinde Rusya'nın siber alandaki eylemlerine karşı koymak amacıyla özel bir çalışma grubunun kurulduğu bildirildi.

24 Temmuz 2018 Salı 02:17
ABD, Rusya'ya karşı özel tim kurdu

Siber Güvenlik Komutanı Orgeneral Paul Nakasone, konuyla ilgili açıklamasında, "Küçük bir ‘Rus' grubu kurdum. Bu adım, ABD istihbarat topluluğunun 2016-2017'den beri yaptıklarıyla bağdaşıyor" diye konuştu.

Rusya'nın siber alanda geniş imkânlara sahip olduğunu belirten Nakasone, ABD'nin oradan gelecek tehditlere karşı koyması gerektiğini ve grubun kurulmasıyla bunu gerçekleştirmenin mümkün olacağını belirtti.

AYNI ZAMANDA NSA BAŞKANI

Aynı zamanda ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı olan Orgeneral Paul Nakasone, geçtiğimiz mayısta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde kurulan Siber Güvenlik Komutanlığı'nın başına getirildi.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE GÖLGE DÜŞÜREN SUÇLAMA

Siber alanda güvenliğin arttırılması ile ilgili karar, Rusya'ya ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamalar ortamında alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile gerçekleşen zirvenin ardından Rusya'nın ABD'nin iç işlerine herhangi bir şekilde müdahale etmediğini ve etmeyeceğini, Rusya ve ABD'nin spekülasyonları önlemek için siber güvenlik alanında ortak çalışma grubu kurabileceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 02:17
  1. ABD'den Rusya'ya karşı siber güvenlik timi
  2. abd
  3. rusya
  4. siber saldırı
  5. güvenlik
  6. paul nakasone
  7. nsa
  8. en son haber

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanser hastalarından ilaç alınıyor mu? Bakanlıktan cevap geldi
    1. Kanser hastalarından ilaç alınıyor mu?..
    2. ABD istedi, Hindistan yaptı! İran'a..
    3. ABD, Rusya'ya karşı özel tim kurdu
    4. Kenan Sofuoğlu: Mesut Özil'e..
    5. Parti kaynıyor! Yeni iddia: CHP'de..
    6. Beyaz Saray açıkladı: Trump, eski..
    7. Suudi Arabistan becerirse... Hacı..
    8. Kendilerini Akşener'in evine..
    9. Ruslar endişeli: İran'dan sonra..
    10. Rusya’dan ABD’ye Suriye suçlaması
    11. Diz kireçlenmesinin nedenleri nelerdir?
    12. Irak'ta sular durulmuyor! 14 kişi..
    13. Uykuda burun kanaması neden olur?
    14. Cam ocak temizliği nasıl yapılır?
    15. Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya..
    16. İp perde temizliği nasıl yapılmalıdır?
    17. İran'dan Trump'a açık uyarı: Dikkatli..
    18. Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i..
    19. Cilt lekeleri için sirke nasıl..
    20. Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Kemalist hesaptan Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaret!
    Kemalist hesaptan Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaret!
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Ünlü oyuncudan üzücü haber!
    Ünlü oyuncudan üzücü haber!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilk yorum!
    Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilk yorum!
    Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması
    Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması