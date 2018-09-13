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ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bıraktı!

Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) 'Kısa Dönem Enerji Tahminleri' raporuna göre; Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bırakan ABD, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi oldu.

13 Eylül 2018 Perşembe 20:43
ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bıraktı!

2018 yılına ait yapılan ön değerlendirmelere göre ham petrol üretiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Suudi Arabistan'ı geçerek dünya liderliğini alması bekleniyor.

İstatistik ve analiz kuruluşu olan Enerji Bilgi Yönetimi'ne (EIA) ait 'Kısa Dönem Enerji Tahminleri' raporunda şubat ayı içerisinde ABD'nin son 20 yılı aşkın süre içerisinde ham petrol üretimi seviyelerinde ilk kez Suudi Arabistan'ı geçtiği belirlendi.

Aynı analize göre ABD 2018'in geri kalan aylarında ve 2019 boyunca da Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim seviyelerinin üzerinde bir üretim gerçekleştirerek dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumunu pekiştirecek.

ABD ham petrol üretimini 2011'den bu yana hızlı şekilde arttırdı ve bu artış büyük oranda Texas, New Mexico, Mexico Körfezi, North Dakota ve Montana eyaletlerinde gerçekleşti.

2014 yılı ortalarında yaşanan petrol fiyatları düşüşü sırasında ABD'li üreticiler geçici olarak ham petrol üretimlerini azaltmışlardı. 2016 yılı itibarı ile fiyatların yükselmesinin ardından üretim de yeniden arttı.

Kaynak: enerjienstitusu.com

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 20:43
  1. Enerji Bilgi Yönetimi
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Suudi Arabistan
  4. Texas
  5. New Mexico
  6. Mexico Körfezi
  7. North Dakota
  8. Rusya

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