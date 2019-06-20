"ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi başarısızlığa mahkum"

KUDÜS (AA) - Rus siyasi analist ve köşe yazarı Vladimir Frolov, gelecek hafta Batı Kudüs'te ABD, Rus ve İsrailli ulusal güvenlik danışmanlarının yapacağı üçlü zirvenin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

The Moscow Times gazetesinde yer alan makalesinde Frolov, 24-26 Haziran'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın katılacağı Batı Kudüs'teki zirveden herhangi bir sonuç alınabileceğine inanmadığını belirtti.

"Rusya-ABD-İsrail görüşmesi başarısızlığa mahkum" başlıklı makalesinde Frolov, üçlü zirvenin İsrail'in girişimleriyle düzenlediğini ve söz konusu zirvede Suriye'deki durum ile İran'ın bölgedeki rolünün masaya yatırılacağını aktardı.

Frolov, ABD ve İsrail'in zirvede İran karşıtı bir gündem oluşturmaya çalışacağını ancak Rusya'nın buna karşı olduğunu kaydetti.

ABD ile İsrail'in Suriye'deki Beşşar Esed rejimini tanıma ve Washington'un rejime yönelik yaptırımları kaldırma karşılığında Rusya'nın İran güçlerinin Suriye'den uzaklaştırmasını kabul edeceği yönünde bazı spekülasyonlar bulunduğunu belirten Frolov, şunları yazdı:

"Washington, İran'ın Suriye'deki rolünü azaltmaya yönelik Rusya'dan yeni öneriler geleceği beklentisinde, ancak bu konuda hayal kırıklığına uğrayacak gibi. Moskova, ABD Başkanı Donald Trump'a geçen yıl Helsinki'de İran'ın vekaletini yürüten grupların İsrail sınırından 80 kilometre uzakta tutulması yönünde verdiği sözün ötesine geçmeyecektir."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçen yıl yaptığı, Moskova'nın İran'ı Suriye'den çıkaracağı yönündeki beklentilerin "gerçekçi" olmadığına yönelik açıklamasını hatırlatan Frolov, "Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği ve İran'ın kontrolündeki kara birliklerinin katılmadığı son saldırılar, Moskova'ya İran'ın desteği olmadan rejimin bölgede kontrolü elinde tutamayacağını açıkça gösterdi." ifadelerini kullandı.

Frolov, olası bir anlaşmazlıkta İran'ın Suriye'de Rusya için işleri zora sokabileceğini, bu nedenle Suriye'de attığı bazı adımlardan rahatsız olsa da Moskova'nın Tahran ile doğrudan bir çatışmayı göze almayacağını sözlerine ekledi.



