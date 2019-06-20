0553 313 94 23

"ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi başarısızlığa mahkum"

Rus siyasi analist ve köşe yazarı Vladimir Frolov: "Washington, İran'ın Suriye'deki rolünü azaltmaya yönelik Rusya'dan yeni öneriler geleceği beklentisinde, ancak bu konuda hayal kırıklığına uğrayacak gibi"

20 Haziran 2019 Perşembe 15:17
"ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi başarısızlığa mahkum"

KUDÜS (AA) - Rus siyasi analist ve köşe yazarı Vladimir Frolov, gelecek hafta Batı Kudüs'te ABD, Rus ve İsrailli ulusal güvenlik danışmanlarının yapacağı üçlü zirvenin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

The Moscow Times gazetesinde yer alan makalesinde Frolov, 24-26 Haziran'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ın katılacağı Batı Kudüs'teki zirveden herhangi bir sonuç alınabileceğine inanmadığını belirtti.

"Rusya-ABD-İsrail görüşmesi başarısızlığa mahkum" başlıklı makalesinde Frolov, üçlü zirvenin İsrail'in girişimleriyle düzenlediğini ve söz konusu zirvede Suriye'deki durum ile İran'ın bölgedeki rolünün masaya yatırılacağını aktardı.

Frolov, ABD ve İsrail'in zirvede İran karşıtı bir gündem oluşturmaya çalışacağını ancak Rusya'nın buna karşı olduğunu kaydetti.

ABD ile İsrail'in Suriye'deki Beşşar Esed rejimini tanıma ve Washington'un rejime yönelik yaptırımları kaldırma karşılığında Rusya'nın İran güçlerinin Suriye'den uzaklaştırmasını kabul edeceği yönünde bazı spekülasyonlar bulunduğunu belirten Frolov, şunları yazdı:

"Washington, İran'ın Suriye'deki rolünü azaltmaya yönelik Rusya'dan yeni öneriler geleceği beklentisinde, ancak bu konuda hayal kırıklığına uğrayacak gibi. Moskova, ABD Başkanı Donald Trump'a geçen yıl Helsinki'de İran'ın vekaletini yürüten grupların İsrail sınırından 80 kilometre uzakta tutulması yönünde verdiği sözün ötesine geçmeyecektir."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçen yıl yaptığı, Moskova'nın İran'ı Suriye'den çıkaracağı yönündeki beklentilerin "gerçekçi" olmadığına yönelik açıklamasını hatırlatan Frolov, "Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği ve İran'ın kontrolündeki kara birliklerinin katılmadığı son saldırılar, Moskova'ya İran'ın desteği olmadan rejimin bölgede kontrolü elinde tutamayacağını açıkça gösterdi." ifadelerini kullandı.

Frolov, olası bir anlaşmazlıkta İran'ın Suriye'de Rusya için işleri zora sokabileceğini, bu nedenle Suriye'de attığı bazı adımlardan rahatsız olsa da Moskova'nın Tahran ile doğrudan bir çatışmayı göze almayacağını sözlerine ekledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:17
  1. ABD
  2. iran
  3. İsrail
  4. Rusya
  5. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’nin arka bahçeleri devrede! Bir tek “İmamoğlu’na oy verin” demedikleri kaldı
    1. CHP’nin arka bahçeleri devrede! Bir..
    2. Sızıl Beldesi’nde foto safari
    3. Balyoz davasının 50 hakim ve savcısı..
    4. Ünye Belediyesinde sıkı çalışma
    5. İnsülin direncinin belirtilerine dikkat
    6. Turgutlu Belediyesi Yaz Spor..
    7. Polisten gürültü kirliliği yapan..
    8. İzmir’de seyir halindeki kamyon..
    9. Juventus’ta Maurizio Sarri resmi..
    10. Hafif ticari araç refüje çıktı: 1..
    11. Mahkumların tiyatro oyunu ayakta..
    12. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    13. Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi..
    14. Karabük’te metrekareye 30 kilogram..
    15. Çay üreticileri için güç birliği
    16. Tayland’da yaban mantarı öldürdü
    17. Başkan Gürün Turgutreis Arıtma..
    18. Küçükçekmece’de kreş ve istihdam..
    19. Mezuniyetine bir gün kala akıma..
    20. Beyşehir’de jandarmadan kan bağışı
    21. ABD’de yumurta şeklindeki robot polis..
    22. Selçuk İletişim Fakültesinde mezuniyet..
    23. Balıkçıların yaşadığı sorun yüzer..
    24. İncirliova Belediyespor Adalet Duman’a..
    25. Sokotra Güvenlik Komitesinden "kırmızı..
    26. Ne çektin be İzmirli! CHP vatandaşı..
    27. AA'nın "Ajans Haberciliği"..
    28. Atlasglobal’den gururlandıran başarı
    29. Kadın milli basketbolcular Sırbistan..
    30. Nazillili Malatyalılardan Başkan..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!