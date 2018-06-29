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ABD resmen savaş ilan etti! 'Sıradaki hedefimiz sizsiniz'

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, İran’ı bir tehdit olarak gördüklerini belirterek Kuzey Kore’nin ardından sırada İran’ın olduğunu söyledi.

29 Haziran 2018 Cuma 17:19
ABD resmen savaş ilan etti! 'Sıradaki hedefimiz sizsiniz'

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye resmi bir ziyarette bulunan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, İran’ı bir tehdit olarak gördüklerini belirterek Kuzey Kore’nin ardından sırada İran’ın olduğunu söyledi.

Nikki Haley, ABD'ye İran ile ilişkileri yeniden gözden geçirmeye ve İran’la iş yapmayı isteyip istemediğine karar verme çağrısında bulundu. 

Haley, Washington ve Yeni Delhi'nin terörizme karşı savaşta küresel liderler olması gerektiğini söyledi.

"ABD ve Hindistan'ın birinin dahi teröristleri destekleyen ve yataklık eden rejimlere gözünü kapatamaz, bu bağlamda, ABD Pakistan'la ilişkilerine eskisinden farklı yaklaşıyor" diyen Haley, "ABD, teröristlere güvenli mekan sağlanmasına müsamaha etmeyecek" diye konuştu. 

46 yaşındaki BM temsilcisi, Pakistan'ın birçok konuda ABD'nin ortağı olduğunu ancak Amerika'nın teröristlere güvenli bölge sağlayan Pakistan veya başka bir ülkeye müsamaha gösteremeyeceğini belirtti. Haley, "Biz buna müsamaha etmeyeceğiz. Pakistan'a bu mesajı geçmiştekinden daha güçlü gönderiyoruz. Değişiklikleri görmeyi umuyoruz" dedi. 

Haley'nin açıklamalarının, ABD'nin 4 Kasım'a kadar Hindistan ve diğer ülkelere İran'dan petrol ithal etmeyi durdurmaları aksi takdirde yaptırımlarla yüz yüze kalacakları ikazından sonra geldiğine dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 17:19
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  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber6 sa önce
    kuzey kore ile yaptığı savaşın aynısını yapsın ama beraber piknik ha ha ha
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