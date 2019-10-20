0553 313 94 23

ABD Savunma Bakanı duyurdu: Çekilen ABD askerleri Irak'a konuşlanacak!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batısında konuşlanacağını açıkladı.

20 Ekim 2019 Pazar 07:27
ABD Savunma Bakanı duyurdu: Çekilen ABD askerleri Irak'a konuşlanacak!

Orta Doğu ziyareti için ABD'den ayrılan Savunma Bakanı Mark Esper, uçakta basın mensuplarına Suriye hakkında açıklamalarda bulundu.

"Askerler ırak'a gidecek"

Esper, Trump'ın kararıyla Suriye'nin kuzeyinden çekilen yaklaşık bin kadar Amerikan askerinin, Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirdi.

Tam tarih belli değil

Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak'a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi.

Esper, bu askerlerin Irak'ta DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğini ve Irak'ın savunmasına destek olacağını kaydetti.

Asker çekme karşılanmıştı

Trump, daha önce Suriye'nin kuzeyinde görev yapan toplam bin civarında ABD askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamış, karar ABD Kongresi'nde olumsuz yankı bulmuş ve eleştirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 07:27
  1. ABD
  2. Mark Esper
  3. asker
  4. trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek
    1. Suriye'den çekilen Amerikan askerleri..
    2. Atiba ile Caner Erkin'in hararetli..
    3. MSB: PKK/YPG'li teröristlerce 20..
    4. 20.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Akılalmaz olay! Bu notu bırakıp kaçtılar
    6. Arjantin'de 'Milyonun yürüyüşü'..
    7. İstanbul'da gece vakti eski koca..
    8. Almanya'da yaşayan Türklerden..
    9. Beşiktaş-Ankaragücü maçı
    10. İBB rekor sayıyı sosyal medyadan..
    11. Eğlenmek için gittiği evde ölü bulundu!
    12. Çin'de fabrika yangını! Ölü ve..
    13. Trump'tan flaş karar! Vazgeçtiğini..
    14. Fransa'dan küstah Türkiye çağrısı!
    15. PKK/YPG'den Türk askerine hain..
    16. ABD resmen duyurdu! Nereye gidecekleri..
    17. Macron'un akıl hocasından dikkat çeken..
    18. Terör yandaşı CHP'lilere böyle fırça..
    19. Trump fena patladı: Bu kadar büyük bir..
    20. Harekat rahatıszlığı büyüyor.....
    21. Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün..
    22. Bakan Soylu'dan Batı'ya tokat gibi..
    23. Alıç pekmezi nasıl yapılır? Alıç..
    24. YPG'li teröristler Tel Abyad..
    25. Mallorca Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
    26. Juventus Bologna maçı kaç kaç bitti?
    27. Saç kırıkları nasıl temizlenir?
    28. Terör sevici St. Pauli! Tribünde..
    29. Tuğçe Kazaz Kemalistleri yine..
    30. Darıfülfül nedir? Darıfülfülün..
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı
    Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı