Terör hamisi ABD'den skandal Türkiye çağrısı

ABD tarihin en siyasi seyahat uyarılarından birinin altına imza attı. 35 ülkeye kaçırılma riski olduğunu da belirterek seyahat uyarısı yapıldı. ABD'nin bu kararının gerekçesi seyahat uyarısı yapılan ülkelere bakıldığında net bir şekilde anlaşılıyor. Uyarıda Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın doğusu için gitmeyin denilirken, batısı için seyahat uyarısı verilmedi.

Arası kötü olanı listeye aldı

Savaş ya da kaçırılma riskinden çok ikili ilişkilerinin kötü olduğu ülkelere uyarı yapan ABD, Türkiye'yi de bu listeye aldı.

Aynı listede Mısır gibi bir ülkenin olmaması dikkat çekti.