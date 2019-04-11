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Terör hamisi ABD'den skandal Türkiye çağrısı

Terör örgütlerinin hamisi olan haydut devlet ABD, 35 ülkeye kaçırılma riski olduğunu belirterek seyahat uyarısı yaptı. Listede Türkiye'de bulunuyor.

11 Nisan 2019 Perşembe 07:44
Terör hamisi ABD'den skandal Türkiye çağrısı

ABD tarihin en siyasi seyahat uyarılarından birinin altına imza attı. 35 ülkeye kaçırılma riski olduğunu da belirterek seyahat uyarısı yapıldı. ABD'nin bu kararının gerekçesi seyahat uyarısı yapılan ülkelere bakıldığında net bir şekilde anlaşılıyor. Uyarıda Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın doğusu için gitmeyin denilirken, batısı için seyahat uyarısı verilmedi.

Arası kötü olanı listeye aldı

Savaş ya da kaçırılma riskinden çok ikili ilişkilerinin kötü olduğu ülkelere uyarı yapan ABD, Türkiye'yi de bu listeye aldı.

Aynı listede Mısır gibi bir ülkenin olmaması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 07:44
  1. abd
  2. Türkiye
  3. seyahat uyarısı

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  • halil.ibohalil.ibo12 dk önce
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