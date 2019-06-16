0553 313 94 23

ABD polisinden siyahi aileye sert muamele

ABD’nin Phoenix şehrinde polisin 4 yaşındaki kızlarının mağazadan oyuncak çaldığı iddiası üzerine aracını durdurdukları siyahi aileye karşı aşırı sert tutumu eleştirilere neden oldu-Araçta, yanında 4 yaşında kızı ve kucağında 1 yaşında bebeği bulunan hamile kadına karşı polisin davranışı çevredekiler tarafından kameralara kaydedildi

16 Haziran 2019 Pazar 01:45
ABD polisinden siyahi aileye sert muamele

NEW YORK (AA) – ABD’nin Phoenix şehrinde polisin, 4 yaşındaki kızlarının mağazadan oyuncak çaldığı iddiası üzerine aracını durdurdukları siyahi aileye karşı aşırı sert tutumu eleştirilere neden oldu.

Mayıs ayı sonunda meydana geldiği belirtilen ve sosyal medyada yeni paylaşılan görüntüler, ABD’deki polis şiddetini tekrar tartışmaya açtı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Dravon Ames ve Iesha Harper adlı çiftin 4 yaşındaki kızları “Ne alırsan bir dolar” mağazasından kendilerinin haberi olmadan elinde bir oyuncak bebek ile çıkınca hırsızlık iddiasıyla arkalarından polis çağırıldı.

Bir apartman kompleksinde ailenin aracını durduran polisin sergilediği sert tutum, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Görüntülerde, iki polisin silahlarını çekerek aracın içindeki aileye doğrulttuğu, araçta bulunanlara ellerini başlarının üstüne koyarak dışarı çıkmaları için bağırarak birçok defa talimatlar verdiği, “Ellerini kahrolası başının üstüne koy, yoksa o kahrolası başına mermiyi sıkacağım!” şeklinde defalarca küfürlü ifadeler kullandığı görüldü.

Aracın içinde yanında 4 yaşında kızı ve 1 yaşında bebeği ile oturan kadının hamile olduğunu ve kucağında çocuğu bulunduğu için ellerini havaya kaldıramadığını ağlayarak polise anlatmaya çalışması görüntülerde yer alıyor.

Gergin bir ortamda araçtan çıkan aileyi polisin daha sonra verdikleri emirleri dinlemediği için tekrar bağırarak azarladığı, erkek şahsa da şiddet kullanarak arkadan kelepçe taktığı kamera görüntülerine yansıdı.

CNN’e konuşan anne Harper, “Ellerimizi kaldırmaya, vurulmamak için sakin olmaya çalışıyordu ama gerçekten bir an çocuklarımın önünde öldürüleceğimi düşündüm.” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde polisin tutuklama esnasında anneden 1 yaşındaki bebeğini zorla almaya çalışmasının ortamı tekrar gerdiği, annenin polis yerine bebeği kenarda duran bir kişiye verdiği yer alıyor. Harper, "O anda polise güvenmedim ve çocuğumu hiç tanımadığım bir yabancıya vermeyi tercih ettim." şeklinde konuştu.

Tutuklanarak karakola götürülen ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan ailenin polisin aşırı şiddet kullanması, kendilerini kanunsuz bir şekilde tutuklaması ve vatandaşlık haklarını ihlal etmesi gerekçeleriyle şehir yönetimine 10 milyon dolar tazminat davası açtığı belirtildi.

Phoenix Emniyet Müdürü Jeri Williams, söz konusu olayın şehre hizmet eden polislerin çoğunluğunu temsil etmediğini söyleyerek olay hakkında gerekli incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 01:45
  1. 4 yaşındaki kız
  2. Phoenix
  3. polis şiddeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Senatosu'ndan İsrail’e Haifa limanı uyarısı
    1. ABD Senatosu'ndan İsrail’e Haifa..
    2. 2 gündür kayıp olan 29 yaşındaki..
    3. Norveç'te İslam karşıtı gösteride..
    4. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kenya..
    5. "Terör örgütlerinin telsiz konuşmasını..
    6. ABD'de inişte tekerlekleri patlayan..
    7. Ünlü şef Ömür Akkor dünya turunun..
    8. Brezilya, Copa America'ya farklı..
    9. Sudan’da askeri yönetim teknokrat..
    10. İBB'den flaş makam aracı açıklaması!
    11. Erdoğan'dan Selman'a flaş çağrı!
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. ABD polisinden siyahi aileye sert..
    14. Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Putin..
    15. Başkent’te yayaya çarpan otomobil kaçtı
    16. Venezuela ile Peru golsüz berabere..
    17. Cenk Tosun'un takım arkadaşı..
    18. Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim..
    19. Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması:..
    20. Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka..
    21. Venezuela ile Peru berabere kaldı
    22. Trabzonspor aradığı stoperi..
    23. Başkan Erdoğan'dan canlı yayın..
    24. Erdoğan ile Putin arasında mini zirve
    25. Hangi yüzle anket yayınlıyorsun sen?..
    26. Trenin çarptığı çocuk öldü
    27. Erdoğan: S-400’den taviz yok,..
    28. Adıyaman'da kaybolan iki kardeş bulundu
    29. İçişleri Bakanı Soylu, “Onun üzerinden..
    30. Kırıkkale’de sağanak yağmur hayatı..
    Macron'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Sonlandırın
    Macron'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Sonlandırın
    Alman Bild gazetesinden dikkat çeken Türkiye haberi!
    Alman Bild gazetesinden dikkat çeken Türkiye haberi!
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!
    ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar