ABD polisi Fetullah Gülen'in evinde!
ABD basını, Pensilvanya Eyalet Polisi'nin FETÖ elebaşı Gülen'in evinde meydana gelen bir olayı soruşturduğunu bildirdi.03 Ekim 2018 Çarşamba 19:14
Pensilvanya yerel basınında çalışan gazetecilerin, Twitter'da paylaştığı görüntülerde, FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı evin girişini polis arabalarının çevirdiği ve helikopterlerin gezdiği görülüyor.
Komşulara "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı
BBC Türkçe'nin haberine göre, Pensilvanya'daki gazeteciler olaya ilişkin "Komşular, kendilerine evden çıkmamalarının söylendiğini ve (polisin) silah taşıyan, siyah kıyafetli bir adamı aradığını söyledi" dedi.
Ayrıntılar Geliyor...
KAYNAK: YENİŞAFAK
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