ABD polisi Fetullah Gülen'in evinde!

Pensilvanya yerel basınında çalışan gazetecilerin, Twitter'da paylaştığı görüntülerde, FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı evin girişini polis arabalarının çevirdiği ve helikopterlerin gezdiği görülüyor.

Komşulara "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı

BBC Türkçe'nin haberine göre, Pensilvanya'daki gazeteciler olaya ilişkin "Komşular, kendilerine evden çıkmamalarının söylendiğini ve (polisin) silah taşıyan, siyah kıyafetli bir adamı aradığını söyledi" dedi.

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KAYNAK: YENİŞAFAK