"ABD, PKK'nın eski yapısını tasfiye edecek"

Kasım 2017’de Türkiye’ye sığınan PKK/SDG’nin eski sözcüsü Talal Silo, Öcalan’ın ABD’li yetkililere “Şahin Cilo benim veliahtımdır. Suriye’de kalıcı olmak istiyorsanız onu korumalısınız” mesajı gönderdiğini söyledi. ABD’nin Karayılan, Kalkan ve Bayık’ın başına ödül koymasını buna bağlayan Silo, “PKK’nın bundan sonraki merkezi Suriye olacak ve eski yapı ABD tarafından tasfiye edilecek” dedi.

2015 yılı Ağustos ayında PKK’nın Suriye yapılanmasına katılan ve 2 yılı aşkın süre örgütün resmi sözcülüğünü yapan Talal Silo, önemli açıklamlarda bulundu. Örgütten Kasım 2017’de ayrılan Silo, Fırat’ın doğusuna harekat hazırlığındaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PKK’nın en büyük kabusu olduğunu söyledi. Olası harekatla PKK’nın bölgede tutunamayacağını bildiğini belirten Silo, “Tek güvendikleri nokta ABD’nin siyasi ve diplomatik gücünü kullanarak bu harekatı engellemesi” dedi.

Eski yapı tasfiye edilecek

PKK elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık’ın başına 12 milyon dolar ödül koyan ABD’nin gerçek niyetini belli ettiğini söyleyen Talal Silo, örgüt içinde ‘Şahin Cilo’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in ön plana çıkarıldığını kaydetti. Abdullah Öcalan’ın avukatları aracılığı ile Suriye’deki ABD’li yetkililere mesaj gönderdiğini belirten Silo, “Öcalan ‘Şahin Cilo benim veliahtımdır, bölgede kalıcı olmak istiyorsanız onu korumak sizin göreviniz’ dedi. PKK’nın bundan sonraki merkezi Suriye olacak ve eski yapı ABD tarafından tasfiye edilecek” diye konuştu.

Amerika 50 bin teröristi eğitti

ABD’nin PKK işgalindeki bölgelerde 50 bin militanı eğittiğini anlatan Silo şöyle konuştu: “Ancak bu toplama ordu basit bir müdahale ile dağılır. SDG yalnızca bir tabela ve ABD’nin eğiterek sisteme dahil ettiği kişilerden 35 bini Arap. Bu kişiler Türkiye’nin müdahalesine kesinlikle mukavemet etmez. Çünkü Arablar kullanıldıklarını biliyor. ABD’ye de PKK’ya da güvenmiyor. Aynı şekilde ABD ve PKK da onlara güvenmiyor. Karşılık verecek militan sayısı 10-12 bin arasında.”

Elebaşları öldü paralar yandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın Sincar ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlediği hava harekatının şok etkisi yaptığını belirten Talal Silo, “Örgütte herkes ‘Her şeyin sonu geldi. Türkiye harekat başlattı ve Suriye Kürdistanı rüyası sona erdi’ diye konuşmaya başladı. Hatta yeni bir hava operasyonu olabilir korkusu ile tüm karargahlar boşaltıldı. Sonraki 10 gün çölde hazırlanan kamufle noktalarda yattık” dedi. O bombardımanda Karaçok’ta 75 teröristin öldüğünü belirten Silo, şunları söyledi: “Bunların birçoğu kilit isimlerdi. PKK’nın sözde kadın birimi YPJ’nin Suriye Sorumlusu Nalin de o saldırıda öldü. Örgüte ait yüzmilyonlarca dolar da aynı bombardımanda yandı. O operasyon her açıdan örgüte büyük darbe vurdu.”

Silah ve parayı o alıyor

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın manevi oğlu olarak bilinen ‘Şahin Cilo’ kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, Suriye iç savaşının başlamasıyla Bahoz Erdal ile birlikte örgütün Suriye kolunu yönetmesi için görevlendirildi. 2015’teki ABD müdahalesi ile birlikte Suriye PKK’sının perde arkasındaki elebaşı olan terörist Şahin, ABD’nin sömürge valisi Brett Mc Gurk ve askeri yetkililerin bir numaralı muhatabı konumuna geçti. Ferhat Abdi Şahin, ABD’nin PKK’ya gönderdiği silah, cephane, para ve diğer yardımları doğrudan teslim alan kişi olarak öne çıktı. Türkiye’nin kırmızı listede aradığı Ferhat Abdi Şahin, Nisan 2017’de ABD Özel Harekat subaylarıyla Suriye’nin Karaçok Dağı’nda görüntülenmişti. Türkiye’nin tepkisi üzerine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) “General Mazlum” olarak tanımladığı teröristin, ABD’nin desteklediği SDG’nin komutanı olduğu yönünde skandal bir açıklama yapmıştı.

(Yeni Şafak)