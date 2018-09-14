Suriye'de ABD ve PKK işgali! Su ve petrol olan bölgeleri ele geçiriyorlar

Ankara ile Washington’un üzerinde anlaştığı Münbiç yol haritasıyla ilgili çalışmalar ABD’nin oyalama taktikleri nedeniyle bitmiyor. ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Münbiç Askeri Konseyi’ndeki PKK yapılanmasına yönelik şikayetlerini ortadan kaldırmak için henüz somut bir adım atmış değil. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye’nin sınır güvenliği için İdlib’te alacağı tedbirlere saygı duyacaklarını belirtirken Türk askerinin Münbiç’in içine girmesinin söz konusu olmadığını iddia etti.

Suriye’de İdlib gerilimi devam ederken ABD, terör örgütü PKK/YPG ile Fırat’ın doğusunda alan hakimiyetini genişletiyor. ABD ordusu, Suriye’de petrol zengini Deyrizor kentinde DEAŞ kontrolündeki Hajin ilçesine operasyon başlattı. Terör örgütü PKK, Hajin’i ele geçirdiğinde Fırat’ın doğusundaki su ve enerji kaynaklarını tamamen ele geçirmiş olacak. Hajin ilçesinde DEAŞ’ın yüzlerle ifade edilen silahlı unsuru olduğu sanılıyor.

YENİ ÜS VE KARAKOLLAR

ABD, Suriye’de müttefiki terör örgütü PKK/PYD işgalindeki alanlarda yeni karakol ve üsler kurarak askeri varlığını güçlendiriyor. Ekim 2015’te başlayan üs kurma faaliyetleri çerçevesinde Haseke’de 2 hava üssü inşa eden ABD, Rakka ve Münbiç’te de toplam 8 operasyonel askeri nokta oluşturmuştu. ABD, Temmuz 2017’den bu yana toplam 5 yeni üs ve operasyonel nokta daha kurdu. Bunlardan 2’si Münbiç’te, Fırat Kalkanı unsurlarına yakın bölgede inşa edildi. Rakka’nın kuzeyindeki Tel Ebyad ilçe merkezinin güneybatısında 2 askeri nokta kurdu.

ENERJİ VE SUYA KONTROL

ABD, Irak sınırında yer alan enerji zengini Deyrizor ilinin YPG/PKK işgalindeki kısmında da bir üs inşası tamamlandı. Deyrizor’un güneydoğusundaki Saban petrol ve gaz sahasının güneyinde, Yeşilköy olarak anılan ve villa tipi yapılardan oluşan yerleşimin kuzeybatısındaki arazide üs kuruldu. Fırat Nehri’ne yaklaşık 10 kilometre mesafedeki alan, Saban petrol ve gaz sahası ile Tanakrafinerisini ve Ömer petrol sahasının ana havzasının kuzeyine açılan yolun birleşme noktasını kontrol ediyor. Suriye’ye ait enerji kaynaklarının yüzde 70’i ise bu bölgelerde yer alıyor. PKK petrol ve doğalgazı Şam rejimine ve aşiretlere satarak gelir de elde ediyor. Terör örgütü, bölgenin en önemli su kaynağı Fırat nehrini de kontrol ediyor.

(Yeni Şafak)