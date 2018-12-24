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ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:07
ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, yüzde 2,5’i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.

Noel arifesinde yarım gün işlem gören Dow Jones Endeksi yüzde 2,91 düşüşle 21.797,20 puandan, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,71 kayıpla 2.351,10 puandan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,21 azalışla 6,192.92 puandan kapandı.

Yarın tüm gün kapalı olacak endekslerin, tarihlerindeki en kötü Noel arifesini tecrübe etmesinde Amerikan federal hükümetinin cumartesiden bu yana bütçe krizi nedeniyle kapalı olması belirleyici oldu.

Ayrıca, analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in pazar günü ülkenin en büyük bankalarıyla görüştüğünü ve piyasada likidite sorunu olmadığını açıklaması, yatırımcıları daha tedirgin hala getirdiğine işaret ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 22:07
  1. New York Borsası

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