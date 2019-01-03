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ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye iletti

ABD yönetimi, Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satışı için teklifini sundu.

03 Ocak 2019 Perşembe 13:50
ABD, Patriot teklifini Türkiye'ye iletti

ABD heyeti, Patriot sistemleriyle ilgili satış teklifini Ankara'ya iletti. Türkiye, Patriot satışında Rusya'dan S400 alımının iptal edilmesinin ön koşul olmasına karşı çıkıyor

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ABD'den gelen bir heyet Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndaki muhataplarından oluşan heyetle görüşmeler yapıyor.

Teklif iletildi

Görüşmelerde ABD yönetiminin Patriot sistemleriyle ilgili satış teklifini Türk tarafına ilettiği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına 19 Aralık'ta onay vermişti. ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi." açıklamasını yapmıştı.

Savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanlarının dahil olduğu ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gazetecilerle yaptığı yıl sonu değerlendirme toplantısında, "Yaklaşık 1,5 sene önce zaten Patriot almak istediğimizi mektupla ABD'ye iletmiştik. Zaten dışişleri bakanlığının olur vermesi de bu talep üzerineydi. Patriot alırız ama aldığımız S-400' leri de iptal etmeyiz." ifadesini kullanmıştı.

ABD, uzun süredir Türkiye'nin Rusya'dan S400 alımını iptal etmesini istiyor. Ancak Türkiye, S400'lerin iptal edilmesinin Patriot satışında ön şart haline getirilmesine itiraz ediyor.

Ankara'nın füze savunma sistemi alımında fiyatın yanı sıra bir diğer beklentisi teknoloji paylaşımı.

Türkiye, ABD tarafının teknoloji paylaşımında da cazip öneriler sunmasını talep ediyor.

Kaynak: AA

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:50
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. patriot
  5. teklif

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer28 dk önce
    Almayın.. Zamanında vermedi şimdi gerek yok almıyoruz deyin
  • Yusuf Yusuf 35 dk önce
    Patiot fuze savunma sisteminin kumandasi bizim elimizde olacaksa ve tersine muhendislik ile nasil yapildigini ogrenmemize izin vericeklerse dusunuruz. Aksi taktirde kumandasi baska yerde olan savunma sistemi yarar'dan cok zarar verir.

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