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ABD Özel Temsilcisinden Afganistan görüşmelerini tekrar başlatma girişimi

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Afgan barış sürecini devam ettirme çabaları kapsamında Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Belçika ve Almanya’ya iki haftalık bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı- ABD Dışişleri Bakanlığı: - "(Halilzad) Brüksel, Berlin, İslamabad ve Abu Dabi'de, Afgan barış sürecine uluslararası destek inşa etmeye çalışacak ve yapılacak herhangi bir barış anlaşmasının sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışacak. Doha'da ise barış sürecini ilerletmek üzere Taliban ile görüşecek”

01 Haziran 2019 Cumartesi 21:01
ABD Özel Temsilcisinden Afganistan görüşmelerini tekrar başlatma girişimi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad, Taliban ile görüşmeleri tekrar başlatmak üzere Orta Doğu ve Avrupa’ya gidiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halilzad’ın Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini devam ettirme çabası kapsamında Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Belçika ve Almanya’ya iki haftalık bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Açıklamada, Halilzad’ın Afganistan’ın başkenti Kabil'de, Afgan barış görüşmelerine destek vermesi için başta hükümet olmak üzere ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve kadın hakları örgütlerinin temsilcileri ile görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, “(Halilzad) Brüksel, Berlin, İslamabad ve Abu Dabi’de, Afgan barış sürecine uluslararası destek inşa etmeye çalışacak ve yapılacak herhangi bir barış anlaşmasının sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışacak. Doha’da ise barış sürecini ilerletmek üzere Taliban ile görüşecek.” ifadeleri kullanıldı.

Halilzad’ın dün başlayan diplomasi turu 16 Haziran’a kadar sürecek.

Afgan hükümeti ile Taliban temsilcileri arasında Katar'da yürütülmesi planlanan barış görüşmeleri nisan ayında süresiz ertelenmişti.

- Afganistan barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 21:01
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad
  2. Afganistan
  3. Taliban

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