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ABD-Özbekistan siyasi istişareleri

Güney ve Orta Asya'da sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells'in katılımıyla Özbekistan-ABD siyasi istişare toplantısı düzenlendi

27 Şubat 2019 Çarşamba 21:33
ABD-Özbekistan siyasi istişareleri

TAŞKENT (AA) - Güney ve Orta Asya'da sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells, ülkesinin Özbekistan ile ortaklığa bağlılığını ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in reformlarını desteklediğini belirtti.

ABD’nın Taşkent Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Wells ve beraberindeki heyet temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Wells ayrıca, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile Özbekistan-ABD siyasi istişare toplantısına başkanlık etti.

Siyasi istişare toplantısında konuşan Wells, Özbekistan’ın önemli ekonomik ve idari reformları başlatarak, komşu ve diğer ülkelere ticaret, yatırım için yeni imkanlar sunarak dünyaya yeniden açıldığını belirtti. Wells, Özbekistan’ın uluslararası toplumda yerini almasının tüm Orta Asya’nın menfaatine olduğunu, ABD'nin Özbekistan'ın yeniden açılımını desteklediğini vurguladı.

ABD’nin Özbekistan ile ortaklığa bağlılığını ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in başlattığı reformları desteklediğini teyit eden Wells, ABD’nin 2018'de Özbekistan’a yaptığı yardımın 28,1 milyon dolara ulaştığını hatırlattı.

Alice Wells, Özbekistan ile siyasi, ekonomik, eğitim, güvenlik, kültür ve diğer alanlardaki geniş kapsamlı ilişkilerin gelecekte daha da artacağını umut ettiğini aktardı.

Siyasi istişarelerin ardından iki ülke arasında enerji ve eğitim alanlarındaki iş birliğinin genişletilmesini öngören iki memorandum imzalandı. Toplantıda ayrıca bir sonraki siyasi istişarelerin gelecek sene ABD’de düzenlenmesi konusunda mutabık kalındı.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 21:33
  1. ABD
  2. Güney ve Orta Asya'da sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells
  3. Özbekistan

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