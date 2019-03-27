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ABD, Özbek pamuğunu satın alma yasağını kaldırdı

27 Mart 2019 Çarşamba 21:12
ABD, Özbek pamuğunu satın alma yasağını kaldırdı

TAŞKENT (AA) - ABD, 2010 yılında uygulamaya koyduğu Özbekistan'da üretilen pamuğu satın alma yasağını iptal etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Çalışma Bakanlığı, Özbekistan'da üretilen pamuğu "zorla çocuk işçiliği kullanılarak üretilen ürünler"in yer aldığı listeden çıkarılmasına ilişkin nihai kararı kabul ederek, Amerikan şirketlerinin Özbek pamuğunu satın alma yasağını kaldırdı.

Kararda, Özbekistan'da pamuk toplama mevsiminde zorla çocuk işçiliğini kullanma oranının belirgin ölçüde azaldığının tespit edildiği, bu nedenle de Özbek pamuğunun bu listede yer alması için gereken şartların bulunmadığı vurgulandı.

Geçen yıl temmuz ayından bu yana müzakere edilen söz konusu kararın alınmasında, Cotton Campaign Uluslararası Koalisyonu ve Uluslararası İşçi Hakları Forumu gibi kuruluşların resmi görüşleri de dikkate alındı.

Karar, Amerikan şirketlerinin bu ürünü, çocuk veya zorla çalıştırma kullanılmadan üretildiğine ilişkin sertifika talep etmeden satın almasına ve Özbek pamuk üreticilerinin ABD piyasasına girmesine imkan verecek.

Eylül 2018'de ABD Çalışma Bakanlığınca yayınlanan "çocuk işçiliği" raporunda, Özbekistan'da üretilen pamuk, çocuk işçiliği kullanmadan üretilen ürünler listesinden çıkarılmıştı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) de Özbekistan'ın pamuk tarlalarında çocuk işçiliğine son verildiğini resmen teyit etmişti.

Özbekistan'da kısa süre öncesine kadar, pamuk toplama dahil tarım ve diğer alanlarda çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma uygulamaları görülüyordu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Eylül 2017'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, ülkede zorunlu çalıştırmaya son vereceklerini açıklamış ve ülkesinin bu konuda ILO ile iş birliğine bağlılığını yinelemişti.

Dünyada pamuk üretiminde 6'ncı, ihracatında da 5'inci sırada yer alan Özbekistan'da her sene yaklaşık 3 milyon ton pamuk üretiliyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:12
  1. ABD
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