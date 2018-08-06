"ABD ordusunun teröristlere ihtiyacı var"

Irak'ın Anbar vilayetinin meclis üyelerinden Farhan Muhammed el Dulaimi, DAEŞ üyelerinin halen çöllük bölgelerden yararlanarak gizlice Suriye-Irak sınırı geçtiğini belirterek, "Bu hareketler Amerikan hava kuvvetlerinin gözü önünde yaşanıyor" dedi.

Dulami'nin söz konusu açıklamasını değerlendiren Iraklı strateji uzmanı Ahmed eş-Şarifi ise, Sputnik'e açıklamasında, "Gelen tüm bilgiler, Amerikalıların teröristlerin faaliyetine göz yumduğunu gösteriyor. Güvenlik tehdidi, Amerikalılar tarafından Irak'ta alınan kararlara etki aracı olarak kullanılıyor, misal hükümetin kurulması gibi. DAEŞ, ABD için Bağdat'a baskı için yatırım projesi" dedi.

"ABD, IRAK'A KÖK SALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Irak'ın, Amerikan ulusal güvenliğini sağlama politikasının bir parçası olduğunu belirten eş-Şarifi, "ABD, öncelikle Başkan Donald Trump'ın İran ve Çin'i zapt etme stratejisini hayata geçirmek, sonra da Rusya'nın Suriye'deki varlığına karşı koymak için Irak'a ihtiyaç duyuyor. Teröristler tümüyle yok edildikten sonra bile Rusya'nın Suriye'den gitmeyeceği herkes için açık. Bu, uzun vadeli stratejik işbirliğine bir örnek. ABD, Irak'a kök salmak için mümkün olan her şey yapıyor. Irak ve Suriye üzerinden önemli petrol ve doğal boru hatları geçiyor. Üstelik bu ülkeler, Çin'den Yeni İpekyolu'nun olası halkaları" yorumunda bulundu.

"SAYILARI GİZLİ TUTULUYOR"

Irak'ta diplomatik misyonların danışmanları ve çalışanları adı altında binlerce Amerikalı askerin faaliyet gösterdiğini kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların net sayısı gizli tutuluyor. Bu askerler, Irak'taki politik duruma gerçek etki gösterebilir"

"Teröristlerin tamamen yok olmaması Amerikalıların çıkarına" diyen eş-Şarifi, "Bu, Amerikan askerlerine yabancı bir ülkede bulunmak için bir bahane veriyor" diye ekledi.