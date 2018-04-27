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ABD ordusundaki sapıklıkta artış

ABD askeriyesinde cinsel istismar haberleri 2017 yılında yüzde 10 arttı. Aynı yıl Amerikan deniz piyadelerinin “çıplak kadın asker fotoğrafları paylaşım halkası” ülkeyi sarsmıştı.

27 Nisan 2018 Cuma 18:15
ABD ordusundaki sapıklıkta artış

Amerikan askeriyesinde cinsel istismar haberleri 2017 yılında yüzde 10 arttı. Aynı yıl Amerikan deniz piyadelerinin “çıplak kadın asker fotoğrafları paylaşım halkası” ülkeyi sarsmıştı.

Deniz piyadeleri ile ilgili raporlarda yüzde 15 oranında bir artışın görülmesi ise bütün Amerikan askeriyesinde oranın artmasına neden oldu. Resmi makamların veriler ise Stars and Stripes'ın verileri ile benzerlik gösteriyor. Mart 2017'de 30.000 kişilik bir online Facebook grubu tespit edildi. Marines United adlı grup ise ordudaki kadınların çıplak fotoğraflarının paylaşıldığı gizli bir ağı açığa vurdu. Grup aracılığıyla 131.000 çıplak kadın asker fotosu paylaşıldı.

Fakat çıplak fotoğrafları skandalının cinsel istismardaki artışla alakası bulunmuyor. Çünkü askeri tanıma göre çıplak fotoğraflar “cinsel saldırı veya istismar” tanımına değil, “cinsel taciz” alanına giriyor.

İki deniz kumandanı Ağustos 2017'de birliklerindeki kadınlara saygısız ve uygunsuz davranıştan kovuldu. Bu ise fotoğraf skandalıyla ilgili değildi.

Mart 2018'de yine yasadışı fotoğrafların ele geçirildiği Deniz Piyadeleri Kaptanı Christopher Harrison tarafından bir basın toplantısında duyuruldu. “Heos Hoin” adlı bir Dropbox linkinde fotoğraf içeriği bulundu.

Yüzde 32 oranında kadının cinsel istismara uğradığı ve yüzde 80'inin ise cinsel taciz yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 18:15
  1. cinsel taciz
  2. ABD askerleri

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