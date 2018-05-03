ABD ordusunda o telefonlar yasaklandı!

ABD Ticaret Bakanlığı'nın ZTE'e, Qualcomm gibi Amerikalı şirketlerden ürün ihraç etmesini yasaklamasının üzerinden yalnızca 2 hafta geçti. Bu defa Pentagon, Çinli akıllı telefon üreticileri ZTE ve Huawei'yi hedef alarak, askeri üslerdeki mağazalardan ilgili markaların telefonlarının satışlarını yasakladı. Hükümet, yasağa gerekçe olarak da potansiyel güvenlik tehditlerini gösterdi.

Pentagon sözcüsü Dave Eastburn, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, "Huewei ve ZTE markalı cihazlar, kişiler, önemli bilgiler ve görevler için kabul edilemeyecek bir risk oluşturabilir." dedi ve ekledi: "Bu sebeple askeri üslerde ilgili markaların ürünlerinin satılması güvenli olmaz"

Huawei veya ZTE marka telefon kullanan ABD askerlerine ne olacak?

Pentagon'un askerlerin kişisel kullanım için satın almış oldukları telefonlarla ne yapabileceklerini belirleyemeyeceğinin altını çizen Eastburn, buna karşın askerleri bu cihazların yaratabileceği güvenlik açıklarına karşı da uyardı.

ABD hükümeti, Çin'in ABD askerlerini izlemesi, üsteki operasyonlar, asker konumları ve önemli toplantılar hakkında bilgi almasından endişe ediyor. Konuyla ilgili olarak Huawei cephesinin The Journal'a yapmış olduğu açıklamada, Huawei'nin Çin hükümetinden bağımsız çalışan bir şirket olduğu vurgulandı ve hiçbir hükümetin, başka bir ülkeye casusluk ve sabotaj yapmasını istemedikleri belirtildi.

FBI Direktörü Christopher Wray de ABD'nin, Huawei ve ZTE telefonlarının ve ekipmanlarının "tespit edilemeyen casusluk" yapmak için kullanılabileceğine dair şüpheleri olduğunu dile getirdi. FBI, Huawei ve ZTE marka cihazların güvenlik risklerine karşı ifade veren 5 istihbarat teşkilatından biri. Diğer teşkilatların konuya yaklaşımları henüz açıklanmış değil.