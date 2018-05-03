Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD ordusunda o telefonlar yasaklandı!

Amerika Birleşik Devletleri, casusluk iddiasıyla Çinli akıllı telefon üreticileri Huawei ve ZTE'nin askeri üslerdeki telefon satışını yasakladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:03
ABD ordusunda o telefonlar yasaklandı!

ABD Ticaret Bakanlığı'nın ZTE'e, Qualcomm gibi Amerikalı şirketlerden ürün ihraç etmesini yasaklamasının üzerinden yalnızca 2 hafta geçti. Bu defa Pentagon, Çinli akıllı telefon üreticileri ZTE ve Huawei'yi hedef alarak, askeri üslerdeki mağazalardan ilgili markaların telefonlarının satışlarını yasakladı. Hükümet, yasağa gerekçe olarak da potansiyel güvenlik tehditlerini gösterdi.

Pentagon sözcüsü Dave Eastburn, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, "Huewei ve ZTE markalı cihazlar, kişiler, önemli bilgiler ve görevler için kabul edilemeyecek bir risk oluşturabilir." dedi ve ekledi: "Bu sebeple askeri üslerde ilgili markaların ürünlerinin satılması güvenli olmaz"

Huawei veya ZTE marka telefon kullanan ABD askerlerine ne olacak?

Pentagon'un askerlerin kişisel kullanım için satın almış oldukları telefonlarla ne yapabileceklerini belirleyemeyeceğinin altını çizen Eastburn, buna karşın askerleri bu cihazların yaratabileceği güvenlik açıklarına karşı da uyardı.

ABD hükümeti, Çin'in ABD askerlerini izlemesi, üsteki operasyonlar, asker konumları ve önemli toplantılar hakkında bilgi almasından endişe ediyor. Konuyla ilgili olarak Huawei cephesinin The Journal'a yapmış olduğu açıklamada, Huawei'nin Çin hükümetinden bağımsız çalışan bir şirket olduğu vurgulandı ve hiçbir hükümetin, başka bir ülkeye casusluk ve sabotaj yapmasını istemedikleri belirtildi.

FBI Direktörü Christopher Wray de ABD'nin, Huawei ve ZTE telefonlarının ve ekipmanlarının "tespit edilemeyen casusluk" yapmak için kullanılabileceğine dair şüpheleri olduğunu dile getirdi. FBI, Huawei ve ZTE marka cihazların güvenlik risklerine karşı ifade veren 5 istihbarat teşkilatından biri. Diğer teşkilatların konuya yaklaşımları henüz açıklanmış değil.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:03
  1. abd
  2. pentagon
  3. huawei
  4. ZTE
  5. TEKNOLOJİ Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Savunma Bakanı'nın İran alerjisi
    1. ABD Savunma Bakanı'nın İran alerjisi
    2. İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret..
    4. Öğretmen adaylarına müjdeli haber:..
    5. Bulgaristan'da sigara yasağı kısmen..
    6. Amerika'yı kızdıracak açıklama: Rusya,..
    7. Borsa piyasanın ilk yarısında yatay..
    8. Yunanistan Türk kepçe operatörünü..
    9. Denayer açıkladı! "Galatasaray'dan..
    10. ABD'de skandal! Kadın askerler cinsel..
    11. Tramvayda insanlık dersi veren gencin..
    12. Türkmenistan’dan Türkiye’ye karayolu..
    13. Yunan askeri gözaltına almıştı! Karar..
    14. YPG/PKK'nın inleri didik didik aranıyor
    15. "Finalde Ronaldo'nun ağladığını görmek..
    16. Türkeş'in danışmanı CHP'ye katıldı
    17. CHP'nin aday trafiği borsayı geçti
    18. 'Kadın yazılımcılar aranıyor' projesi..
    19. AB'den Türkiye mesajı! 2018'de...
    20. Galatasaray'a kritik maç öncesi kötü..
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?