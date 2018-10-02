ABD ordusu yeni silahı deniyor! Tek seferde 4 kurşun
Askeri harcamalara en çok bütçe ayıran ülke konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri'nin, askeri kullanım için geliştirilen yeni tüfeğini test etmeye başladığı bildirildi.02 Ekim 2018 Salı 11:20
ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı.
Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.
Test edilmeye başkanan silahın bu sınavdan başarıya çıkması durumunda 2019 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor.
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