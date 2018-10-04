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ABD'den ortalığı karıştıracak açıklama: Operasyonu Rus ajanlar yaptı

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus istihbarat üyesine Kimsayal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (OPCW) siber saldırı düzenleme suçlaması yöneltti.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:35
ABD'den ortalığı karıştıracak açıklama: Operasyonu Rus ajanlar yaptı

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7 Rus istihbarat üyesi, yürüttükleri iddia edilen siber faaliyetler kapsamında OPCW, Ukrayna'ya elektrik tedarik eden Pensilvanya nükleer enerji şirketi, 200'den fazla atlet ve sporcu ile WADA'yı hedef aldı.

Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızına karşı kullanıldığı öne sürülen (Noviçok) maddeyi analiz eden İsviçre merkezli bir laboratuvara da siber saldırı düzenlediğini iddia eden bakanlık, ajanlardan 3'üne daha önce 2016 başkanlık seçimlerine müdahale etme suçlaması yöneltildiğini belirtti.

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:35
  1. ABD
  2. Ukrayna
  3. Pensilvanya
  4. Sergey Skripal

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