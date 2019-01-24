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ABD öncülüğündeki koalisyon teslim olmaları için DEAŞ'la pazarlık yapıyor

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DEAŞ'lıları teslim olmaya ikna etmek için aracılar yoluyla örgütle müzakere ediyor - Koalisyon, Deyrizor'daki saldırılarına ara verdi

24 Ocak 2019 Perşembe 11:30
ABD öncülüğündeki koalisyon teslim olmaları için DEAŞ'la pazarlık yapıyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve terör örgüt YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde, Fırat'ın doğusundaki bir beldede sıkışan DEAŞ'lıların teslim olması için örgütle görüşmeler yapıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'un Bagoz beldesinde sıkışan terör örgütü DEAŞ ile aracılar vasıtasıyla pazarlık ediyor.

Koalisyon güçleri, müzakereler nedeniyle Fırat'ın doğusundaki Bagoz beldesine yönelik saldırlarına ara verdi.

Binlerce sivilin sıkıştığı beldeye dün 7 tır insani yardımın girişine izin verildi.

Saldırıların devam etmesi halinde bombardımanlardan kaçarak yaklaşık 30 kilometrekarelik Bagoz'a sığınan binlerce sivilin hayatından endişe ediliyor.

Koalisyondan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra ilçenin diğer beldelerini de ele geçirmek için harekete geçmişti. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:30
  1. Bagoz
  2. deaş
  3. koalisyon

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