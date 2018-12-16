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ABD öncülüğündeki koalisyon Deyrizor'da camiye saldırdı: 17 ölü

Koalisyon güçlerince Suriye'nin Deyrizor ilinin doğusunda yer alan Buhatir köyünde bir camiye düzenlenen hava saldırısında 17 sivil öldü

16 Aralık 2018 Pazar 17:45
ABD öncülüğündeki koalisyon Deyrizor'da camiye saldırdı: 17 ölü

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinin doğu kırsalındaki Buhatir köyündeki bir camiye düzenlediği hava saldırısında 17 sivil yaşamını yitirdi.

DEAŞ karşıtı koalisyonun, Deyrizor ilinin doğu kırsalında örgütün işgalindeki Heccin ilçesiyle çevresindeki belde ve köylere düzenlediği saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaya devam ediyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçağı, sabah erken saatlerde Deyrizor'un doğusunda Heccin ilçesinin doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Buhatir köyündeki camiye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti.

Koalisyon güçleri geçen ay da Heccin ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Süse beldesinde camileri hedef almıştı.

- Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgalini sürdürüyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:45
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