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ABD öncülüğündeki koalisyon Deyrizor'dacami vurdu

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon: "17 Ocak 2018'de Suriye'de Şefafiye beldesinde DEAŞ'ın bir camideki kontrol ve komuta tesisi koalisyonun güdümlü saldırısı ile vuruldu"- DEAŞ'ın diğer bir ölümcül operasyonel kapasitesi daha savaş alanından kaldırılymış oldu"

18 Ocak 2019 Cuma 03:09
ABD öncülüğündeki koalisyon Deyrizor'dacami vurdu

WASHINGTON (AA) - DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü tarafından Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Şefafiye beldesinde bir caminin vurulduğu açıklandı.

DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, "17 Ocak 2018'de Suriye'de Şefafiye beldesinde DEAŞ'ın bir camideki kontrol ve komuta tesisi koalisyonun güdümlü saldırısı ile vuruldu." ifadesi kullanıldı.

DEAŞ'ın saldırı yasağı bulunan yapıları kullanarak buraları hedef haline getirdiği iddia edilen açıklamada, "Bu saldırıda Suriyeli ortaklarımıza tehdit teşkil eden teröristler öldürüldü ve DEAŞ'ın diğer bir ölümcül operasyonel kapasitesi daha savaş alanından kaldırılmış oldu." ifadesine yer verildi.

- Sivil yapılar tehdit altında

Koalisyonun geçen ay Heccin ilçesinde bir camiyi ve bir hastaneyi hedef aldığı saldırılarda onlarca sivil öldü.

Koalisyonun ekim ayında Deyrizor ilinde birçok camiye düzenlediği saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar koalisyonun 22 Ekim'de Heccin ilçesinde vurduğu Zeviye Camisi'nde 7 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin DEAŞ ve YPG/PKK'nın çatıştığı Heccin'de 21 Ekim'de de bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada 6 sivilin öldüğünü açıkladı.

DEAŞ karşıtı koalisyon uçaklarının 19 Ekim'de cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil öldü. Aynı beldede bir önceki gün de Ammar Bin Yaser Camisi'ne yapılan saldırıda 2'si çocuk 30 sivil yaşamını yitirdi.

Koalisyon cami saldırılarında DEAŞ'ı hedef aldığını savunuyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 03:09
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