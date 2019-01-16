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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Münbiç'teki bombalı saldırıda ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:52
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Münbiç'teki bombalı saldırıda ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:52
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